Буданов: Из Ирана в Россию преимущественно поставляются компоненты, в основном – порох
Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Эскалация на Ближнем Востоке не повлияла на военную помощь России со стороны Ирана, поскольку Тегеран в основном поставляет Москве компоненты, а не оружие. Об этом в интервью Громадському радіо сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

"Мне жаль вас разочаровывать, но Российская Федерация не так сильно зависит от поставок из Ирана. Из Ирана преимущественно поступают только компоненты, в основном это порох", — сказал Буданов.

Читайте также
Операция Израиля против Ирана: какие последствия это несет для Украины

Глава ГУР добавил, что процесс поставок несколько замедлился, но "вы серьезно не заметите этой задержки и замедления".

Он подчеркнул, что "шахеды" давно начали производить на территории РФ.

"Поэтому нет. Серьезно это никак не отразится", — сказал глава ГУР. В ответ на уточняющий вопрос о том, может ли Россия как-то помочь Ирану, Буданов сказал: "Может ли она чисто технически? Да, чисто технически может. Сделает ли она это? Нет, не сделает".

Читайте также
Слухи о разгроме ядерной программы Ирана значительно преувеличены
войнаИрангурКирилл Буданов