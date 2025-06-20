Эстонская разведка: Дроновых атак России может стать меньше из-за ударов по Ирану

Эстонский полковник говорит, что в ближайшее время российские атаки дронами могут стать менее интенсивными

Российский дрон (Фото: pacificphotolab)

Российских дроновых атак по Украине может стать меньше из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил полковник Антс Кивисельг, командующий Разведывательным центром Вооруженных сил Эстонии.

"Нам известно, что Израиль имел возможность нанести удар по заводу по производству дронов в иранском Исфахане, а украинцы неоднократно атаковали завод в Елабуге (Татарстан), где также производят дроны для российской армии", – сообщил полковник.

Следовательно, по его словам, вполне возможно, что в ближайшее время возможно некоторое снижение интенсивности использования дронов.

"В то же время, мы также полностью убеждены, что Россия уже планирует дальнейшие меры не только для поддержки этого производства беспилотников, но и для его увеличения", – сказал Кивиселг.

Говоря об атаках России крылатыми и баллистическими ракетами, а также атаках беспилотников, Кивиселг отметил, что сложилась определенная закономерность.

Хотя в среднем Россия использует почти 150 крупных ударных беспилотников в день, в течение четырех-пяти дней она атакует Украину 60-70 беспилотниками, собирая остальные возможности, а затем однажды совершает более масштабную атаку беспилотниками с помощью 350-450 беспилотников.

По данным сил обороны, это также указывает на приблизительную производственную мощность России по производству беспилотников типа "Геран" на неделю.

Аналогичная схема касается использования баллистических и крылатых ракет, добавил начальник разведки обороны.

По словам Кивиселг, очевидно, что вместо атаки на отдельный объект Россия использует более рассеянные атаки против различных целей, одновременно атакуя все больше гражданских объектов и жилых районов.