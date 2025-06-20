Естонська розвідка: Дронових атак Росії може стати менше через удари по Ірану

Естонський полковник каже, що найближчим часом російські атаки дронами можуть стати менш інтенсивними

Російський дрон (Фото: pacificphotolab)

Російських дронових атак по Україні може стати менше через загострення ситуації на Близькому Сході. Про це заявив полковник Антс Ківісельг, командувач Розвідувального центру Збройних сил Естонії.

"Нам відомо, що Ізраїль мав можливість завдати удару по заводу з виробництва дронів у іранському Ісфахані, а українці неодноразово атакували завод у Єлабузі (Татарстан), де також виготовляють дрони для російської армії", – повідомив полковник.

Відтак, за його словами, цілком можливо, що найближчим часом можливе певне зниження інтенсивності використання дронів.

"Водночас ми також повністю переконані, що Росія вже планує подальші заходи не лише для підтримки цього виробництва безпілотників, але й для його збільшення", – сказав Ківісельг.

Говорячи про атаки Росії крилатими та балістичними ракетами, а також атаки безпілотників, Ківісельг зазначив, що склалася певна закономірність.

Хоча в середньому Росія використовує майже 150 великих ударних безпілотників на день, протягом чотирьох-п’яти днів вона атакує Україну 60-70 безпілотниками, збираючи решту можливостей, а потім одного дня здійснює більш масштабну атаку за допомогою 350-450 безпілотників.

За даними Сил оборони, це також вказує на приблизну виробничу потужність Росії з виробництва безпілотників типу "Герань" на тиждень.

Аналогічна схема стосується використання балістичних та крилатих ракет, додав начальник розвідки оборони.

За словами Ківісельга, очевидно, що замість атаки на окремий об’єкт, Росія використовує більш розсіяні атаки проти різних цілей, водночас атакуючи все більше цивільних об’єктів та житлових районів.