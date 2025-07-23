Глава МИД Израиля на встрече с Зеленским призвал признать КСИР террористами

Саар и Зеленский обсудили сотрудничество в сферах экономики и безопасности, усиление украинской ПВО и совместное производство оружия

Владимир Зеленский и Гидеон Саар (Фото: X-аккаунт главы МИД Израиля)

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве призвал признать Корпус стражей Исламской революции террористической организацией. Об этом Саар сообщил в социальной сети X (бывший Twitter).

Глава МИД Израиля написал, что 23 июля встретился с Зеленским.

"Это была хорошая и дружеская встреча. Я выразил свою благодарность народу Украины, который уже три с половиной года сталкивается с тяжелой войной", – написал Саар.

По его словам, стороны обсудили важность укрепления двусторонних отношений, войну России против Украины и ситуацию на Ближнем Востоке с акцентом на Иран.

"Я попросил президента способствовать тому, чтобы украинский парламент признал КСИР террористической организацией", – написал министр.

Он также отметил необходимость запуска механизма SnapBack (процедуру автоматического восстановления санкций) против Ирана со стороны Германии, Франции и Великобритании.

Саар передал Зеленскому отчет Dina Project о преступлениях – изнасилованиях и сексуальном насилии, – которые боевики ХАМАС совершили 7 октября 2023 года. До встречи глава МИД Израиля посетил Бабий Яр. Он поблагодарил Зеленского за его усилия по сохранению памяти о Холокосте.

Впоследствии и Зеленский рассказал о встрече с главой дипломатии Израиля. Они обсудили сотрудничество в сферах экономики и безопасности, усиление украинской противовоздушной обороны и совместное производство оружия.

Президент поблагодарил Израиль за решение выделить помощь в сфере обеспечения систем водоснабжения южных регионов и выразил надежду на поддержку усилий по гуманитарному разминированию загрязненных территорий.

СПРАВКА. КСИР – это военная организация в Иране, которая имеет значительное влияние на политическую и экономическую жизнь страны. Ее часто называют параллельной армией. КСИР также имеет влияние на внешнюю политику Ирана и поддерживает различные военизированные группировки в регионе. КСИР имеет собственные сухопутные войска, военно-воздушные и военно-морские силы, а также силы специального назначения "Кудс". Последние отвечают за экстерриториальные операции и поддержку негосударственных акторов в разных странах. США признали КСИР иностранной террористической организацией.

25 июня The Telegraph писала, что из-за обострения конфликта между Ираном и Израилем Москва, вероятно, не получит баллистических ракет, обещанных Тегераном.

2 июля Буданов сообщал, что эскалация на Ближнем Востоке не повлияла на военную помощь России со стороны Ирана, ведь Тегеран в основном предоставляет Москве компоненты, а не оружие.