Санкції ООН проти Ірану готуються відновити на тлі "несерйозних заяв" Тегерана

Голосування за резолюцію про скасування санкцій відбудеться 19 вересня і, очікується, що воно буде провалене

Емманюель Макрон (Фото: EPA/Benoit Tessier)

Країни Європи можуть знову запровадити міжнародні санкції проти Ірану до кінця вересня, оскільки переговори про ядерну програму не принесли бажаного результату. Про це сказав президент Франції Емманюель Макрон, передає Reuters.

В інтерв'ю ізраїльському телеканалу Channel 12 його запитали про те, чи є вже вирішеним питання про механізм "snapback" ("механізм зворотної дії", що означає відновлення санкцій), який передбачений угодою щодо іранської ядерної програми. Президент Франції відповів ствердно.

"Так. Я так думаю, тому що останні новини від іранців несерйозні", – сказав він.

17 вересня міністри закордонних справ країн Е3 (Великої Британії, Франції та Німеччини) провели телефонну розмову, в якій дійшли висновку, що істотного прогресу в переговорах з Іраном досягнуто не було, хоча "двері все ще відчинені" для спроби досягти угоди до закінчення крайнього терміну 30 вересня.

19 вересня Рада Безпеки ООН проведе голосування щодо резолюції, яка має остаточно скасувати санкції проти Ірану. За словами дипломатів, очікується, що резолюція не набере дев'яти голосів – мінімальної необхідної кількості. А якщо набере, то США, Велика Британія або Франція накладуть вето.

16 липня Axios повідомляло, що США і Європа дали Ірану час до серпня укласти угоду про нерозповсюдження ядерної програми, інакше введуть санкції.

25 липня у Стамбулі відбулися переговори Ірану з представниками Німеччини, Франції та Великої Британії з приводу ядерної програми.

Повідомлялося, що європейці готуються активувати механізм "за відсутності компромісного рішення" і закликали Іран вжити "конкретних кроків" щодо збагачення урану і відновлення співпраці з ядерним наглядовим органом ООН.

Велика Британія, Франція та Німеччина, так звана "Е3", наприкінці серпня запустили 30-денний процес відновлення санкцій ООН. Вони висунули умови, на які Тегеран має зустрітися у вересні, щоб переконати його відкласти запуск "механізму зворотної дії".

Пропозиція Е3 відкласти відновлення ядерної програми на термін до шести місяців для проведення серйозних переговорів обумовлена тим, що Іран відновить доступ для ядерних інспекторів ООН, які також спробують надати звіт про великі запаси збагаченого урану в Ірані, а також почне переговори зі США.