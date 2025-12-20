NBC News: Нетаньягу планує проінформувати Трампа про можливі нові удари по Ірану

Ізраїль дедалі більше стурбований тим, що Іран розширює виробництво балістичних ракет

Лідери США та Ізраїлю (Фото:Will Oliver/EPA)

Ізраїль готується проінформувати президента США Дональда Трампа про варіанти повторних ударів по Ірану через стурбованість довкола ракетної програми Тегерану. Про це повідомив телеканал NBC News із посиланням на п’ять неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Ізраїльські офіційні особи дедалі більше стурбовані тим, що Іран розширює виробництво балістичних ракет, програма яких постраждала від ізраїльських військових ударів раніше цього року, і готуються проінформувати Трампа про варіанти повторного нападу на країну.

За словами співрозмовників, ізраїльські посадовці також стурбовані тим, що Іран відновлює об'єкти зі збагачення урану, які США бомбардували у червні. Проте, додали вони, офіційні особи вважають більш нагальними проблемами зусилля Ірану щодо відновлення об'єктів, де виробляються балістичні ракети, та ремонту пошкоджених систем протиповітряної оборони.

Очікується, що Трамп та прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зустрінуться пізніше цього місяця у Флориді. За словами співрозмовників, на цій зустрічі Нетаньягу, як очікується, доведе Трампу, що розширення Іраном своєї програми балістичних ракет становить загрозу, яка може вимагати швидких дій.

Співрозмовники зазначили, що частина його аргументації, як очікується, полягатиме в тому, що дії Ірану становлять небезпеку не лише для Ізраїлю, а й для всього регіону загалом, включаючи інтереси США. Очікується, що ізраїльський прем’єр представить Трампу варіанти участі США у нових військових операціях.

На запитання у четвер про зустріч із Нетаньяху 29 грудня Трамп відповів журналістам: "Ми ще офіційно не домовилися, але він хотів би мене побачити".

Ізраїльські офіційні особи оголосили про зустріч 29 грудня. Ізраїльський уряд відмовився від коментарів. Іранська місія при ООН не відповіла на запит щодо коментарів.