WP: Іран прискорив будівництво підземного об'єкта біля ядерного комплексу

Армія Ірану (Ілюстративне фото: Flickr)

Іран прискорив будівництво на таємничому підземному об'єкті біля ядерного комплексу в Натанзі через кілька місяців після того, як США та Ізраїль зруйнували його основні ядерні об'єкти. Про це пише The Washington Post, покликаючись на супутникові знімки та незалежний аналіз.

Видання зазначає, що згідно із супутниковими знімками, Тегеран не припинив свою роботу над ядерною програмою, а, ймовірно, обережно відновлює її, одночасно зміцнюючи ключові об'єкти для захисту від майбутніх авіаударів.

Журналісти пишуть, що роботи ведуться на ділянці, відомій як Кух-е Коланг Газ Ла, або гора Кірка, де з 2020 року іранські інженери прокладають тунель глибоко в гірський хребет Загрос.

Це місце розташоване приблизно за милю на південь від ядерного комплексу в Натанзі, який став метою бомбардувань США 22 червня.

Фото: Maxar

Фото: Maxar

Аналітики, які стежили за його будівництвом, оцінюють, що зали під горою Пікакс можуть бути навіть глибшими — від 260 до 330 футів — ніж ті, що знаходяться на іранському об'єкті Фордо, який американські військові літаки вразили масивними земляними бомбами.

Наземна площа об'єкта простягається приблизно на квадратну милю по схилу гори, з парою входів у тунелі зі східного та західного боків.

За словами аналітика супутникової компанії Maxar, будівництво тунелів розпочалося у грудні 2020 року.

"Але їх розміри та глибина викликали підозри серед аналітиків, що вони призначені для інших цілей, або як таємний об'єкт зі збагачення урану, або як безпечне місце для зберігання іранських запасів урану, майже збройового класу", – пише видання.

Водночас аналітики кажуть, що будівництво під горою і на її вершині не означає, що Тегеран стрімко поспішає відновити свою ядерну програму, що похитнулася, і прагнути створити ядерну бомбу.

"Адміністрація продовжить стежити за будь-якими спробами Ірану відновити свою ядерну програму. Як заявив президентом Дональд Трамп, він ніколи не дозволить Ірану отримати ядерну зброю", – сказав чиновник Білого дому.

Згідно зі звітами МАГАТЕ, до ізраїльських ударів 13 червня, Іран накопичив майже 900 фунтів урану, збагаченого до 60%, що зовсім небагато менше за 90%, необхідних для створення ядерної зброї.

WP пише, що доля і місцезнаходження цього запасу незрозумілі, що викликає побоювання, що з часом Іран може використовувати його для таємного накопичення компонентів для ядерного пристрою.