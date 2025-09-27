WP: Иран ускорил строительство подземного объекта возле ядерного комплекса

Армия Ирана (Иллюстративное фото: Flickr)

Иран ускорил строительство на таинственном подземном объекте возле ядерного комплекса в Натанзе через несколько месяцев после того, как США и Израиль разрушили его основные ядерные объекты. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на спутниковые снимки и независимый анализ.

Издание отмечает, что согласно спутниковым снимкам, Тегеран не прекратил свою работу над ядерной программой, а, вероятно, осторожно возобновляет ее, одновременно укрепляя ключевые объекты для защиты от будущих авиаударов.

Журналисты пишут, что работы ведутся на участке, известном как Кух-е Коланг Газ Ла, или гора Кирка, где с 2020 года иранские инженеры прокладывают тоннель глубоко в горный хребет Загрос.

Это место расположено примерно в миле к югу от ядерного комплекса в Натанзе, который стал целью бомбардировок США 22 июня.

Фото: Maxar

Фото: Maxar

Аналитики, которые следили за его строительством, оценивают, что залы под горой Пикакс могут быть даже глубже – от 260 до 330 футов – чем те, что находятся на иранском объекте Фордо, который американские военные самолеты поразили массивными земляными бомбами.

Наземная площадь объекта простирается примерно на квадратную милю по склону горы, с парой входов в туннели с восточной и западной сторон.

По словам аналитика спутниковой компании Maxar, строительство тоннелей началось в декабре 2020 года.

"Но их размеры и глубина вызвали подозрения среди аналитиков, что они предназначены для других целей, или как тайный объект по обогащению урана, или как безопасное место для хранения иранских запасов урана, почти оружейного класса", – пишет издание.

В то же время аналитики говорят, что строительство под горой и на ее вершине не означает, что Тегеран стремительно спешит возобновить свою пошатнувшуюся ядерную программу и стремиться создать ядерную бомбу.

"Администрация продолжит следить за любыми попытками Ирана возобновить свою ядерную программу. Как заявил президентом Дональд Трамп, он никогда не позволит Ирану получить ядерное оружие", – сказал чиновник Белого дома.

Согласно отчетам МАГАТЭ, до израильских ударов 13 июня, Иран накопил почти 900 фунтов урана, обогащенного до 60%, что совсем немного меньше 90%, необходимых для создания ядерного оружия.

WP пишет, что судьба и местонахождение этого запаса неясны, что вызывает опасения, что со временем Иран может использовать его для тайного накопления компонентов для ядерного устройства.