Іран заявив, що відновить ядерні об'єкти "з більшою силою". Трамп попереджав, що вдарить знову

Масуд Пезешкіан на іранському ядерному об'єкті у Тегерані 1 листопада 2025 року (Фото: EPA)

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що країна відновить свої атомні об'єкти "з більшою силою", додавши, що Тегеран не прагне отримати ядерної зброї. Слова політика іранським державним медіа передає агенція Reuters.

"Знищення будівель та заводів не створить проблем для нас, ми відбудуємо їх з більшою силою", – сказав Пезешкіан.

Свої коментарі він озвучив під час візиту до Організації з атомної енергії країни, під час якого він зустрівся з вищими керівниками іранської ядерної промисловості.

Раніше президент США Дональд Трамп попередив, що він накаже здійснити нові атаки на ядерні підприємства Ірану, якщо той спробує відновити роботу об'єктів, які Америка бомбила у червні.

Того місяця Штати завдали ударів по атомних потужностях Ірану, які, за словами Вашингтону, були частиною програми, спрямованої на розробку ядерної зброї.

Тим часом Тегеран стверджує, що його ядерна програма має винятково цивільне призначення.

"Все це призначене для розв'язання проблем людей, для боротьби з хворобами, для здоров'я людей", – заявив президент країни.

