Іран оголосив про офіційне припинення 10-річної ядерної угоди

Іран (Ілюстративне фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Міжнародна угода з Іраном, покликана захистити світ від поширення ядерної зброї, офіційно завершилася. Тегеран оголосив про припинення дії десятирічного документа. Про це повідомила газета The Guardian.

Міністерство закордонних справ Ірану повідомило в суботу, що Тегеран більше не зобов'язаний дотримуватися угоди 2015 року, офіційно відомою як Спільний всеосяжний план дій (СВПД), згідно з якою міжнародні санкції були зняті в обмін на обмеження ядерної програми країни.

У заяві йдеться, що відтепер "всі положення [угоди 2015 року], включаючи обмеження щодо іранської ядерної програми та пов'язані з нею механізми, вважаються припиненими".

В МЗС Ірану додали, що країна "рішуче висловлює свою відданість дипломатії".

Підписана у Відні Іраном, Китаєм, Великою Британією, Францією, Німеччиною, Росією та США угода мала на меті покласти край багаторічному дипломатичному протистоянню та ознаменувати початок нової ери у відносинах між Іраном та Заходом. Хоча термін дії угоди сплив 18 жовтня, фактично вона перебувала у кризі протягом останніх років.

У 2018 році Дональд Трамп під час свого першого президентського терміну розлютив європейських союзників, односторонньо вивівши США з угоди та відновивши санкції. Після цього Тегеран активізував свою ядерну програму.

Переговори під керівництвом Європи щодо відновлення угоди провалилися, а бомбардування Ірану цього літа Ізраїлем та США залишили надії на її відродження на історично низькому рівні.

У червні парламент Ірану ухвалив закон про припинення співпраці з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), що стало черговим кроком до розриву угоди.

У відповідь Велика Британія, Німеччина та Франція запустили процедуру так званого повернення санкцій, яка передбачає автоматичне відновлення обмежень Організації Об’єднаних Націй, якщо Іран порушує свої зобов’язання.

Таким чином, "день припинення", призначений на 18 жовтня – рівно через 10 років після ухвалення резолюції Радбезу ООН №2231, – став лише формальністю, що закріпила остаточний розпад угоди.

27 вересня ООН відновила ембарго на постачання зброї та інші санкції проти Ірану. Раніше їх анонсував Макрон, оскільки переговори про ядерну програму не принесли бажаного результату.

Того самого дня WP писала, що Іран прискорив будівництво на таємничому підземному об'єкті біля ядерного комплексу в Натанзі через кілька місяців після того, як США та Ізраїль зруйнували його основні ядерні об'єкти.