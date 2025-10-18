Иран объявил об официальном прекращении 10-летней ядерной сделки

Все положения соглашения 2015 года, включая ограничения по иранской ядерной программе, приостановлены, говорится в заявлении МИД Ирана

Иран (Иллюстративное фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Международное соглашение с Ираном, призванное защитить мир от распространения ядерного оружия, официально завершилось. Тегеран объявил о прекращении действия десятилетнего документа. Об этом сообщила газета The Guardian.

Министерство иностранных дел Ирана сообщило в субботу, что Тегеран больше не обязан соблюдать соглашение 2015 года, официально известное как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), согласно которому международные санкции были сняты в обмен на ограничение ядерной программы страны.

В заявлении говорится, что отныне "все положения [соглашения 2015 года], включая ограничения по иранской ядерной программе и связанные с ней механизмы, считаются приостановленными".

В МИД Ирана добавили, что страна "решительно выражает свою приверженность дипломатии".

Подписанное в Вене Ираном, Китаем, Великобританией, Францией, Германией, Россией и США соглашение имело целью положить конец многолетнему дипломатическому противостоянию и ознаменовать начало новой эры в отношениях между Ираном и Западом. Хотя срок действия соглашения истек 18 октября, фактически оно находилось в кризисе в течение последних лет.

В 2018 году Дональд Трамп во время своего первого президентского срока разозлил европейских союзников, односторонне выведя США из соглашения и возобновив санкции. После этого Тегеран активизировал свою ядерную программу.

Переговоры под руководством Европы по восстановлению соглашения провалились, а бомбардировки Ирана этим летом Израилем и США оставили надежды на его возрождение на исторически низком уровне.

В июне парламент Ирана принял закон о прекращении сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), что стало очередным шагом к разрыву соглашения.

В ответ Великобритания, Германия и Франция запустили процедуру так называемого возвращения санкций, которая предусматривает автоматическое восстановление ограничений Организации Объединенных Наций, если Иран нарушает свои обязательства.

Таким образом, "день прекращения", назначенный на 18 октября – ровно через 10 лет после принятия резолюции Совбеза ООН №2231, — стал лишь формальностью, закрепившей окончательный распад соглашения.

27 сентября ООН возобновила эмбарго на поставки оружия и другие санкции против Ирана. Ранее их анонсировал Макрон, поскольку переговоры о ядерной программе не принесли желаемого результата.

В тот же день WP писала, что Иран ускорил строительство на таинственном подземном объекте возле ядерного комплекса в Натанзе через несколько месяцев после того, как США и Израиль разрушили его основные ядерные объекты.