ООН возобновила эмбарго на поставки оружия и санкции против Ирана

Иран (Иллюстративное фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

В субботу, 27 сентября, Организация Объединенных Наций возобновила эмбарго на поставки оружия и другие санкции против Ирана. Об этом сообщило агентство Reuters.

Великобритания, Франция и Германия инициировали возобновление санкций против Ирана в Совбезе ООН из-за обвинений страны в нарушении соглашения 2015 года, направленного на прекращение разработки ядерной бомбы. В то же время Тегеран отрицает намерения создать ядерное оружие.

Читайте также Слухи о разгроме ядерной программы Ирана значительно преувеличены

Санкции ООН, введенные Совбезом в резолюциях, принятых в период с 2006 по 2010 год, были восстановлены в 00:00 28 сентября по Гринвичу. Попытки отсрочить возвращение всех санкций против Ирана провалились на полях ежегодной встречи мировых лидеров в ООН на этой неделе.

"Мы призываем Иран и все государства полностью соблюдать эти резолюции", — сказали министры иностранных дел Франции, Великобритании и Германии в совместном заявлении.

Тегеран предупредил о "жесткой реакции". Однако президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в пятницу, что Иран не намерен выходить из Договора о нераспространении ядерного оружия. В субботу Иран сообщил, что отзывает своих послов в Британии, Франции и Германии для консультаций.

Россия обжаловала возвращение санкций ООН против Ирана.

"Это незаконно и не может быть реализовано", — заявил журналистам в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров, добавив, что он написал письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором предупредил, что признание возвращения санкций против Ирана будет "серьезной ошибкой".

16 июля Axios сообщало, что США и Европа дали Ирану время до августа заключить соглашение о нераспространении ядерной программы, иначе введут санкции.

25 июля в Стамбуле состоялись переговоры Ирана с представителями Германии, Франции и Великобритании по вопросу ядерной программы.

18 сентября Макрон анонсировал санкции против Ирана до конца месяца, поскольку переговоры о ядерной программе не принесли желаемого результата.