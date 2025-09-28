ООН відновила ембарго на постачання зброї та санкції проти Ірану

Іран (Ілюстративне фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

В суботу, 27 вересня, Організація Об'єднаних Націй відновила ембарго на постачання зброї та інші санкції проти Ірану. Про це повідомило агентство Reuters.

Велика Британія, Франція та Німеччина ініціювали відновлення санкцій проти Ірану в Радбезі ООН через звинувачення країни в порушенні угоди 2015 року, спрямованої на припинення розробки ядерної бомби. Водночас Тегеран заперечує наміри створити ядерну зброю.

Санкції ООН, введені Радбезом в резолюціях, ухвалених у період з 2006 по 2010 рік, були відновлені о 00:00 28 вересня за Гринвічем. Спроби відстрочити повернення всіх санкцій проти Ірану провалилися на полях щорічної зустрічі світових лідерів в ООН цього тижня.

"Ми закликаємо Іран і всі держави повністю дотримуватися цих резолюцій", – сказали міністри закордонних справ Франції, Великої Британії та Німеччини у спільній заяві.

Тегеран попередив про "жорстку реакцію". Однак президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив у п'ятницю, що Іран не має наміру виходити з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. У суботу Іран повідомив, що відкликає своїх послів у Британії, Франції та Німеччині для консультацій.

Росія оскаржила повернення санкцій ООН проти Ірану.

"Це незаконно і не може бути реалізовано", – заявив журналістам у суботу міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, додавши, що він написав листа генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу, в якому попередив, що визнання повернення санкцій проти Ірану буде "серйозною помилкою".

16 липня Axios повідомляло, що США і Європа дали Ірану час до серпня укласти угоду про нерозповсюдження ядерної програми, інакше введуть санкції.

25 липня у Стамбулі відбулися переговори Ірану з представниками Німеччини, Франції та Великої Британії з питання ядерної програми.

18 вересня Макрон анонсував санкції проти Ірану до кінця місяця, оскільки переговори про ядерну програму не принесли бажаного результату.