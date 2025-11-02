Иран заявил, что восстановит ядерные объекты. Трамп предупреждал, что ударит снова

Масуд Пезешкиан на иранском ядерном объекте в Тегеране 1 ноября 2025 года (Фото: EPA)

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страна восстановит свои атомные объекты "с большей силой", добавив, что Тегеран не стремится получить ядерное оружие. Слова политика иранским государственным медиа передаёт агентство Reuters.

"Уничтожение зданий и заводов не создаст проблем для нас, мы отстроим их с большей силой", – сказал Пезешкиан.

Свои комментарии он озвучил во время визита в Организацию по атомной энергии страны, во время которого он встретился с высшими руководителями иранской ядерной промышленности.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил, что он прикажет осуществить новые атаки на ядерные предприятия Ирана, если тот попытается возобновить работу объектов, которые Америка бомбила в июне.

В том месяце Штаты нанесли удары по атомным мощностям Ирана, которые, по словам Вашингтона, были частью программы, направленной на разработку ядерного оружия.

Между тем Тегеран утверждает, что его ядерная программа имеет исключительно гражданское назначение.

"Все это предназначено для решения проблем людей, для борьбы с болезнями, для здоровья людей", – заявил президент страны.

