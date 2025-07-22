"Мы сделаем это снова". Трамп пригрозил Ирану новыми ударами по ядерным объектам
Президент США Дональд Трамп пригрозил новыми ударами по Тегерану, отреагировав на заявление министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи о продолжении обогащения удара. Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.
Аракчи заявил, что повреждения ядерной программы Ирана очень серьезные.
"Конечно, что да – я же говорил! И мы сделаем это снова, если потребуется!", – написал в ответ ему Трамп.
Президент США также раскритиковал CNN, которые писали о том, что американские удары по трем ядерным объектам Ирана не уничтожили основные компоненты ядерной программы страны.
"Фальшивые новости CNN должны немедленно уволить своего лживого "репортера" и извиниться передо мной и перед замечательными пилотами, которые "уничтожили" ядерные объекты Ирана. CNN – канал, который очень проигрывает по рейтингам, как и MSDNC!", – написал Трамп.
- В ночь на 22 июня США присоединились к израильской операции против Ирана и атаковали ядерные объекты Фордо, Натанз и Исфахан. По информации Fox News, для этого могли –использовать 30 ракет Tomahawk и пять-шесть противобункерных бомб.
- 2 июля в Иране признали, что ядерные объекты страны получили значительные повреждения после атаки США. Сейчас продолжается оценка ущерба.
- 3 июля в МИД Ирана сообщили, что Тегеран после атаки США на ядерные объекты все еще видит шанс на мирные переговоры с Трампом.
- 10 июля в Израиле заявили, что снова нанесут удар по Ирану, если Тегеран будет угрожать ему.
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