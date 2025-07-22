"Мы сделаем это снова". Трамп пригрозил Ирану новыми ударами по ядерным объектам

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп пригрозил новыми ударами по Тегерану, отреагировав на заявление министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи о продолжении обогащения удара. Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.

Аракчи заявил, что повреждения ядерной программы Ирана очень серьезные.

Читайте также Слухи о разгроме ядерной программы Ирана значительно преувеличены

"Конечно, что да – я же говорил! И мы сделаем это снова, если потребуется!", – написал в ответ ему Трамп.

Президент США также раскритиковал CNN, которые писали о том, что американские удары по трем ядерным объектам Ирана не уничтожили основные компоненты ядерной программы страны.

"Фальшивые новости CNN должны немедленно уволить своего лживого "репортера" и извиниться передо мной и перед замечательными пилотами, которые "уничтожили" ядерные объекты Ирана. CNN – канал, который очень проигрывает по рейтингам, как и MSDNC!", – написал Трамп.