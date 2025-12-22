Axios: Ізраїль попередив США, що ракетні навчання Ірану можуть бути прикриттям для атаки

Американська розвідка не має жодних ознак швидкої іранської атаки на Ізраїль, заявив один зі співрозмовників медіа

Іран (Ілюстративне фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Ізраїльські офіційні особи попередили адміністрацію президента США Дональда Трампа минулими вихідними, що ракетні навчання Ірану можуть бути підготовкою до удару по Ізраїлю. Про це повідомило видання Axios із посиланням на трьох неназваних співрозмовників з-поміж посадовців США та Ізраїлю.

Ізраїльські співрозмовники заявили, що хоча зібрані розвідувальні дані показують лише переміщення сил в Ірані, толерантність Армії оборони Ізраїлю до ризику набагато нижча, ніж була раніше, через два роки після несподіваного вторгнення ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

Один із них додав, що ізраїльська розвідка висловлювала аналогічні побоювання шість тижнів тому після того, як виявила переміщення іранських ракет. Але це нічого не спричинило.

"Ймовірність іранської атаки становить менш як 50%, але ніхто не хоче ризикувати й просто говорити, що це всього лише навчання", – сказав один ізраїльський співрозмовник.

Водночас у США заявили, що американська розвідка не має жодних ознак швидкої іранської атаки.

У суботу, 20 грудня, начальник штабу Збройних сил Ізраїлю генерал-лейтенант Еяль Замір зателефонував голові Центрального командування США адміралу Бреду Куперу і повідомив, що Ізраїль стурбований ракетними навчаннями, які Іран розпочав кілька днів тому.

Замір сказав Куперу, що нещодавні переміщення іранських ракет та інші оперативні кроки також можуть бути прикриттям для несподіваної атаки. Він закликав американські й ізраїльські війська до тісної координації оборони.

У неділю Купер перебував у Тель-Авіві та провів зустріч із Заміром і високопоставленими представниками ЦАХАЛ для обговорення ситуації. ЦАХАЛ відмовився від коментарів. Центральне командування не одразу відповіло на запит про коментар.

Співрозмовники зазначили, що найбільший ризик полягає в тому, що війна між Ізраїлем та Іраном може вибухнути в результаті прорахунку, коли кожна сторона вважатиме, що інша планує напад і спробує йому запобігти.

Очікується, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зустрінеться із Трампом 29 грудня у Маямі. За словами ізраїльських офіційних осіб, Нетаньягу хоче обговорити зусилля Ірану щодо відновлення його потенціалу в галузі балістичних ракет і можливість ще одного удару по країні у 2026 році.

Ізраїльська розвідка бачить перші ознаки поновлення нарощування ракетного потенціалу Ірану. Співрозмовники стверджують, що до кінця 12-денної війни у червні в Ірану залишилося 1500 ракет, порівняно з 3000 до війни, і 200 пускових установок із 400.

Іранці почали робити кроки для відновлення своїх сил, але не повернулися до рівня, що був до війни. Ізраїльські спецслужби не вважають, що темпи відновлення іранського потенціалу створюють необхідність для термінових військових дій у найближчі два-три місяці, але наголошують, що це може стати більш актуальною проблемою пізніше наступного року.