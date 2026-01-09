"Да здравствует шах". В Иране растет авторитет Пахлави – востоковед Семиволос

Крах режима может разорвать Иран, и он потеряет территориальную целостность. На этом фоне в стране могут поддерживать Пахлави

Реза Пахлави (Фото: ЕРА)

В Иране растет авторитет сына последнего шаха Резы Пахлави, и в центральных провинциях страны все чаще звучат лозунги "Да здравствует шах". Об этом LIGA.net заявил директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

"У него чем дальше, тем больше авторитет среди персов. Для них эта фигура – значительная", – рассказал он.

По словам Семиволоса, местное население небезосновательно боится, что крах режима может разорвать страну и Иран потеряет территориальную целостность. Поэтому иранцы могут поддерживать Пахлави.

В то же время, по словам эксперта, национальные меньшинства воспринимают рост популярности Пахлави с настороженностью. Они рассматривают лозунги вроде "Да здравствует шах" как потенциальную угрозу для своих интересов.

Семиволос предположил, что у Пахлави, возможно, есть желание стать новым шахом и восстановить монархию. Однако он маневрирует, пытаясь объединить разные силы – от республиканцев до монархистов.

"Его программа предусматривает, что он не является и не будет шахом, но хочет быть арбитром, который приведет страну к демократии, сохранив единство. Говорит, что хочет политических изменений, новой конституции, выборов. Возможно, это будет республика, конституционная монархия или еще какая-то форма правления. Устройство, по его словам, должен определить народ на референдуме. Народ может выбрать то, что ему подскажут – лишь бы была власть в руках", – добавил Семиволос.

СПРАВКА Реза Пахлави – сын последнего шаха Мохаммеда Резы Пахлави, который правил Ираном до Исламской революции 1979 года. После революции монархический строй был упразднен, а он и его семья оказались в изгнании.



В течение долгого времени Реза Пахлави живет в США. Он получил образование пилота истребителя и степень по политическим наукам. Его фигуру часто рассматривают как ключевую в вероятных вариантах смены власти в стране.



Пахлави не занимает официальных должностей и не является лидером политической партии, однако регулярно комментирует события в Иране. Реза Пахлави – сын последнего шаха Мохаммеда Резы Пахлави, который правил Ираном до Исламской революции 1979 года. После революции монархический строй был упразднен, а он и его семья оказались в изгнании.В течение долгого времени Реза Пахлави живет в США. Он получил образование пилота истребителя и степень по политическим наукам. Его фигуру часто рассматривают как ключевую в вероятных вариантах смены власти в стране.Пахлави не занимает официальных должностей и не является лидером политической партии, однако регулярно комментирует события в Иране.