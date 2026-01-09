"Хай живе шах". В Ірані зростає авторитет Пахлаві – сходознавець Семиволос

Крах режиму може роздерти Іран, і він втратить територіальну цілісність. На тлі цього в країні можуть підтримувати Пахлаві

Реза Пахлаві (Фото: ЕРА)

В Ірані зростає авторитет сина останнього шаха Рези Пахлаві, і в центральних провінціях країни дедалі частіше лунають гасла "Хай живе шах". Про це LIGA.net заявив директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

"У нього щодалі, то більший авторитет серед персів. Для них ця фігура – значна", – розповів він.

За словами Семиволоса, місцеве населення небезпідставно боїться, що крах режиму може роздерти країну й Іран втратить територіальну цілісність. Тому іранці можуть підтримувати Пахлаві.

Водночас, за словами експерта, національні меншини сприймають зростання популярності Пахлаві з насторогою. Вони розглядають гасла на кшталт "Хай живе шах" як потенційну загрозу для своїх інтересів.

Семиволос припустив, що у Пахлаві, можливо, є бажання стати новим шахом й відновити монархію. Однак він маневрує, намагаючись об'єднати різні сили – від республіканців до монархістів.

"Його програма передбачає, що він не є і не буде шахом, але хоче бути арбітром, який приведе країну до демократії, зберігши єдність. Каже, що хоче політичних змін, нової конституції, виборів. Можливо, це буде республіка, конституційна монархія або ще якась форма правління. Устрій, за його словами, має визначити народ на референдумі. Народ може вибрати те, що йому підкажуть – аби була влада у руках", – додав Семиволос.

ДОВІДКА Реза Пахлаві — син останнього шаха Мохаммеда Рези Пахлаві, який правив Іраном до Ісламської революції 1979 року. Після революції монархічний лад був скасований, а він і його родина опинилися у вигнанні.



Протягом довгого часу Реза Пахлаві мешкає у США. Він отримав освіту пілота винищувача та ступінь із політичних наук. Його постать часто розглядають як ключову в імовірних варіантах зміни влади в країні.



