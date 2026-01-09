В Ірані відключили інтернет та скасували рейси на тлі протестів

Алі Хаменеї (Фото: Handout/EPA)

У п'ятницю, 9 січня, Іран виявився практично відрізаним від зовнішнього світу після того, як влада відключила інтернет, щоб придушити масові протести. Про це повідомило агентство Reuters.

Телефонні дзвінки в країну були недоступні, рейси скасовані, а іранські сайти новин оновлювалися лише періодично. Іран заблокував інтернет уночі. Репортери Reuters, які намагалися зателефонувати до країни з-за кордону, не змогли зробити це в п'ятницю. За даними сайту аеропорту Дубая, щонайменше шість рейсів між Дубаєм та іранськими містами, запланованих на п'ятницю, було скасовано.

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї звинуватив протестувальників у діях від імені президента США Дональда Трампа, заявивши, що учасники заворушень нападають на державну власність. Він попередив, що Тегеран не потерпить людей, які діють як "найманці на іноземців".

"Минулої ночі в Тегерані група вандалів та бунтівників прийшла та зруйнувала будівлю, яка належала державі, самому народу, просто щоб догодити президенту Сполучених Штатів", – сказав Хаменеї, закликавши Трампа "керувати своєю країною".

Протести, що розпочалися наприкінці грудня через стрімке зростання інфляції в Ірані, переросли у наймасштабніші за останні три роки: заворушення зафіксовані у всіх провінціях, а правозахисні організації повідомляють про десятки загиблих.

Розрізнена опозиція Ірану закликала до нових протестів у п'ятницю, а Реза Пахлаві, син покійного шаха, який перебуває у вигнанні, написав іранцям у соціальних мережах: "Погляд усього світу звернений на вас. Виходьте на вулиці".

Трамп, який бомбардував Іран минулого літа і який попередив Тегеран, що може прийти на допомогу протестувальникам, заявив у п'ятницю, що не зустрічатиметься з Пахлаві й "не впевнений, що це буде доречно" для його підтримки.

Водночас державне телебачення Ірану публікує відео пожеж під час протестів – горів транспорт, відділення банків та станції метро. Місцевий журналіст порівняв це із зоною бойових дій.

Агентство пише, що Іран і раніше придушував набагато масштабніші заворушення, але зараз він стикається з більш серйозною економічною ситуацією і міжнародним тиском, що посилюється, у зв'язку з відновленням глобальних санкцій через його ядерну програму з вересня. У п'ятницю неназваний французький дипломат заявив, що Іран повинен виявляти максимальну стриманість щодо протестувальників.