В Иране отключили интернет и отменили рейсы на фоне протестов
В пятницу, 9 января, Иран оказался практически отрезанным от внешнего мира после того, как власти отключили интернет, чтобы подавить массовые протесты. Об этом сообщило агентство Reuters.
Телефонные звонки в страну были недоступны, рейсы отменены, а иранские сайты новостей обновлялись лишь периодически. Иран заблокировал интернет ночью. Репортеры Reuters, которые пытались позвонить в страну из-за рубежа, не смогли сделать это в пятницу. По данным сайта аэропорта Дубая, по меньшей мере шесть рейсов между Дубаем и иранскими городами, запланированных на пятницу, были отменены.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи обвинил протестующих в действиях от имени президента США Дональда Трампа, заявив, что участники беспорядков нападают на государственную собственность. Он предупредил, что Тегеран не потерпит людей, которые действуют как "наемники на иностранцев".
"Прошлой ночью в Тегеране группа вандалов и бунтовщиков пришла и разрушила здание, которое принадлежало государству, самому народу, просто чтобы угодить президенту Соединенных Штатов", – сказал Хаменеи, призвав Трампа "управлять своей страной".
Протесты, начавшиеся в конце декабря из-за стремительного роста инфляции в Иране, переросли в самые масштабные за последние три года: беспорядки зафиксированы во всех провинциях, а правозащитные организации сообщают о десятках погибших.
Разрозненная оппозиция Ирана призвала к новым протестам в пятницу, а Реза Пахлави, сын покойного шаха, который находится в изгнании, написал иранцам в социальных сетях: "Взгляд всего мира обращен на вас. Выходите на улицы".
Трамп, который бомбил Иран прошлым летом и который предупредил Тегеран, что может прийти на помощь протестующим, заявил в пятницу, что не будет встречаться с Пахлави и "не уверен, что это будет уместно" для его поддержки.
В то же время государственное телевидение Ирана публикует видео пожаров во время протестов – горел транспорт, отделения банков и станции метро. Местный журналист сравнил это с зоной боевых действий.
Агентство пишет, что Иран и раньше подавлял более масштабные беспорядки, но сейчас он сталкивается с более серьезной экономической ситуацией и усиливающимся международным давлением в связи с возобновлением глобальных санкций из-за его ядерной программы с сентября. В пятницу неназванный французский дипломат заявил, что Иран должен проявлять максимальную сдержанность в отношении протестующих.
- 2 января 2026 года Трамп пообещал вмешаться, если власти Ирана применят силу для подавления протестов, вызванных экономическими проблемами.
- 7 января сообщалось, что в Иране во время протестов погибло до 35 человек. Более 1200 человек были задержаны.
- 8 января МИД призвал украинцев покинуть Иран из-за ухудшения ситуации с безопасностью.
