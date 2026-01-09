В Иране отключили интернет и отменили рейсы на фоне протестов

Али Хаменеи (Фото: Handout/EPA)

В пятницу, 9 января, Иран оказался практически отрезанным от внешнего мира после того, как власти отключили интернет, чтобы подавить массовые протесты. Об этом сообщило агентство Reuters.

Телефонные звонки в страну были недоступны, рейсы отменены, а иранские сайты новостей обновлялись лишь периодически. Иран заблокировал интернет ночью. Репортеры Reuters, которые пытались позвонить в страну из-за рубежа, не смогли сделать это в пятницу. По данным сайта аэропорта Дубая, по меньшей мере шесть рейсов между Дубаем и иранскими городами, запланированных на пятницу, были отменены.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи обвинил протестующих в действиях от имени президента США Дональда Трампа, заявив, что участники беспорядков нападают на государственную собственность. Он предупредил, что Тегеран не потерпит людей, которые действуют как "наемники на иностранцев".

"Прошлой ночью в Тегеране группа вандалов и бунтовщиков пришла и разрушила здание, которое принадлежало государству, самому народу, просто чтобы угодить президенту Соединенных Штатов", – сказал Хаменеи, призвав Трампа "управлять своей страной".

Протесты, начавшиеся в конце декабря из-за стремительного роста инфляции в Иране, переросли в самые масштабные за последние три года: беспорядки зафиксированы во всех провинциях, а правозащитные организации сообщают о десятках погибших.

Разрозненная оппозиция Ирана призвала к новым протестам в пятницу, а Реза Пахлави, сын покойного шаха, который находится в изгнании, написал иранцам в социальных сетях: "Взгляд всего мира обращен на вас. Выходите на улицы".

Трамп, который бомбил Иран прошлым летом и который предупредил Тегеран, что может прийти на помощь протестующим, заявил в пятницу, что не будет встречаться с Пахлави и "не уверен, что это будет уместно" для его поддержки.

В то же время государственное телевидение Ирана публикует видео пожаров во время протестов – горел транспорт, отделения банков и станции метро. Местный журналист сравнил это с зоной боевых действий.

Агентство пишет, что Иран и раньше подавлял более масштабные беспорядки, но сейчас он сталкивается с более серьезной экономической ситуацией и усиливающимся международным давлением в связи с возобновлением глобальных санкций из-за его ядерной программы с сентября. В пятницу неназванный французский дипломат заявил, что Иран должен проявлять максимальную сдержанность в отношении протестующих.