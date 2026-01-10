Трамп відреагував на протести в Ірані. WSJ заявило про попереднє обговорення ударів

Президент США підтримав іранських протестувальників. Співрозмовники WSJ заявили, що немає ознак неминучої атаки на Ісламську Республіку

Дональд Трамп (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що його країна готова допомогти іранцям, що протестують проти чинного режиму в їх країні. Водночас The Wall Street Journal з посиланням на співрозмовників пише, що в адміністрації глави США провели попередні обговорення можливої атаки по Ісламській Республіці.

"Іран прагне СВОБОДИ, можливо, як ніколи раніше. США готові допомогти!!!", – зазначив Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Неназвані американські чиновники заявили WSJ, що посадовці Білого дому провели попередні дискусії стосовно того, як здійснити атаку по Ірану, якщо це буде потрібно для виконання погроз американського президента.

Зокрема, обговорювалось те, які об'єкти можуть стати цілями атаки, передає медіа.

Один зі співбесідників зауважив, що серед варіантів є масштабний повітряний удар по декількох військових об'єктах Ісламської Республіки.

Інший посадовець заявив, що консенсусу стосовно курсу подальших дій не було досягнуто, і жодну військову техніку та персонал не переміщували для підготовки до удару.

Також чиновники застерегли, що ці обговорення є частиною звичайного планування. За їх словами, немає ознак неминучої атаки США на Іран.

Востаннє Штати били по країні у червні 2025 року – під ударом були ядерні потужності Ісламської Республіки, які, за даними Вашингтона, були частиною програми з розробки ядерної зброї.

Напередодні, ввечері 9 січня, організація Human Rights Activists in Iran повідомила, що у ході протестів проти режиму загинуло щонайменше 65 людей (на початку тижня було 29 жертв), було заарештовано понад 2300 осіб, а акції поширились на 180 міст.

За даними організації, більшість загиблих були протестувальниками.

Зростання кількості жертв відбулось на тлі повідомлень про те, що силові структури Ірану застосовують смертельну силу проти протестувальників.