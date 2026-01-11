Reuters: Нетаньяху и Рубио обсудили возможное вмешательство США в Иране

Марко Рубио (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Израиль находится в состоянии повышенной готовности к любому вмешательству США в дела Ирана, поскольку власти там сталкиваются с крупнейшими антиправительственными протестами за последние годы. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на трех неназванных израильских чиновников.

Президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал вмешаться в последние дни и предостерегал иранских чиновников от применения силы против демонстрантов. В субботу Трамп заявил, что Вашингтон "готов помочь".

Собеседники, которые присутствовали на консультациях по вопросам безопасности в течение выходных, не уточнили, что на практике означает повышенный уровень готовности Израиля.

Израиль и Иран вели 12-дневную войну в июне, в которой США присоединились к нанесению авиаударов. В субботу во время телефонного разговора премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и государственный секретарь США Марко Рубио обсудили возможность вмешательства США в дела Ирана, сообщил израильский чиновник, присутствовавший при разговоре.

Чиновник США подтвердил разговор между ними, но не уточнил, какие темы они обсуждали. Израиль не выразил желания вмешаться в дела Ирана, несмотря на протесты и напряженность между двумя государствами из-за опасений Израиля относительно иранской ядерной и баллистической ракетной программ.

В интервью журналу Economist, опубликованном в пятницу, Нетаньяху заявил, что нападение на Израиль будет иметь ужасные последствия для Ирана. Намекая на протесты, он сказал: "Во всем остальном, я думаю, нам следует посмотреть, что происходит внутри Ирана".

2 января 2026 года Трамп пообещал вмешаться, если власти Ирана применят силу для подавления протестов, вызванных экономическими проблемами.

7 января сообщалось, что в Иране во время протестов погибло до 35 человек. Более 1200 человек были задержаны.

8 января МИД призвал украинцев покинуть Иран из-за ухудшения ситуации с безопасностью.