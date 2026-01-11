Reuters: Нетаньягу й Рубіо обговорили можливе втручання США в Ірані

Марко Рубіо (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Ізраїль перебуває у стані підвищеної готовності до будь-якого втручання США у справи Ірану, оскільки влада там стикається з найбільшими антиурядовими протестами за останні роки. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на трьох неназваних ізраїльських посадовців.

Президент США Дональд Трамп неодноразово погрожував втрутитися останніми днями та застерігав іранських чиновників від застосування сили проти демонстрантів. У суботу Трамп заявив, що Вашингтон "готовий допомогти".

Співрозмовники, які були присутні на консультаціях з питань безпеки протягом вихідних, не уточнили, що на практиці означає підвищений рівень готовності Ізраїлю.

Ізраїль та Іран вели 12-денну війну в червні, в якій США приєдналися до завдання авіаударів. У суботу під час телефонної розмови прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та державний секретар США Марко Рубіо обговорили можливість втручання США у справи Ірану, повідомив ізраїльський чиновник, присутній при розмові.

Посадовець США підтвердив розмову між ними, але не уточнив, які теми вони обговорювали. Ізраїль не висловив бажання втрутитися у справи Ірану, попри протести й напруженість між двома державами через побоювання Ізраїлю щодо іранської ядерної та балістичної ракетної програм.

В інтерв'ю журналу Economist, опублікованому в п'ятницю, Нетаньягу заявив, що напад на Ізраїль матиме жахливі наслідки для Ірану. Натякаючи на протести, він сказав: "У всьому іншому, я думаю, нам слід подивитися, що відбувається всередині Ірану".

2 січня 2026 року Трамп пообіцяв втрутитися, якщо влада Ірану застосує силу для придушення протестів, викликаних економічними проблемами.

7 січня повідомлялося, що в Ірані під час протестів загинуло до 35 осіб. Понад 1200 людей було затримано.

8 січня МЗС закликало українців покинути Іран через погіршення безпекової ситуації.