Сибіга про протести: Іранці заслуговують на нормальне життя, вільне від страху

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту посилити тиск на іранський режим через загибель людей під час протестів. Про це йдеться в дописі глави дипломатії в соціальній мережі X.

Він вважає, що підтримка Іраном війни Росії проти України та утиск власних громадян є частиною тієї ж політики насильства та неповаги до людської гідності.

"Іранський народ заслуговує на захист своїх основних громадянських прав, включаючи доступ до інформації та свободу зібрань. Іранці заслуговують на нормальне життя, вільне від страху, життя у свободі, безпеці та процвітанні", – заявив Сибіга.

За словами глави МЗС, як країна, яка подолала тоталітарне та авторитарне правління, протестувала проти утисків та захищала свій демократичний вибір, Україна цінує громадянські права й закликає іранську владу утриматися від насильства проти протестувальників.

Водночас міністр закликав міжнародну спільноту розглянути можливість посилення тиску на іранський режим за його насильство проти власного народу та підтримку російської агресії проти України.

2 січня 2026 року Трамп пообіцяв втрутитися, якщо влада Ірану застосує силу для придушення протестів, викликаних економічними проблемами.

7 січня повідомлялося, що в Ірані під час протестів загинуло до 35 осіб. Понад 1200 людей було затримано.

8 січня МЗС закликало українців покинути Іран через погіршення безпекової ситуації.