Сибига о протестах: Иранцы заслуживают нормальной жизни, свободной от страха

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал международное сообщество усилить давление на иранский режим из-за гибели людей во время протестов. Об этом говорится в сообщении главы дипломатии в социальной сети X.

Он считает, что поддержка Ираном войны России против Украины и притеснение собственных граждан является частью той же политики насилия и неуважения к человеческому достоинству.

"Иранский народ заслуживает защиты своих основных гражданских прав, включая доступ к информации и свободу собраний. Иранцы заслуживают нормальной жизни, свободной от страха, жизни в свободе, безопасности и процветании", – заявил Сибига.

По словам главы МИД, как страна, которая преодолела тоталитарное и авторитарное правление, протестовала против притеснений и защищала свой демократический выбор, Украина ценит гражданские права и призывает иранские власти воздержаться от насилия против протестующих.

В то же время министр призвал международное сообщество рассмотреть возможность усиления давления на иранский режим за его насилие против собственного народа и поддержку российской агрессии против Украины.

2 января 2026 года Трамп пообещал вмешаться, если власти Ирана применят силу для подавления протестов, вызванных экономическими проблемами.

7 января сообщалось, что в Иране во время протестов погибло до 35 человек. Более 1200 человек были задержаны.

8 января МИД призвал украинцев покинуть Иран из-за ухудшения ситуации с безопасностью.