Топ-дипломат Ирана связывался с Виткоффом на фоне угроз Трампа

Глава МИД Ирана заявил, что его страна готова, если США захотят использовать военную силу

Стив Уиткофф (Фото: LUDOVIC MARIN / EPA)

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи связался со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом на фоне угроз Дональда Трампа применить военную силу против режима Исламской Республики в поддержку протестов в стране. Об этом написал ресурс Axios со ссылкой на двух информированных собеседников, а впоследствии факт разговора подтвердил сам Арагчи.

Собеседники заявили, что этот разговор, вероятно, является попыткой Ирана смягчить напряжение в отношениях с США или по крайней мере выиграть больше времени, прежде чем Трамп прикажет принять меры для дальнейшего ослабления режима.

Это общение является первым свидетельством того, что прямой канал коммуникации между Вашингтоном и Тегераном все еще открыт, несмотря на тупик в ядерных переговорах и обмен угрозами между странами.

Один из собеседников, Арагчи и Уиткофф обсудили возможность провести встречу в ближайшие дни. Собеседники не ответили, общались ли они по телефону или текстовыми сообщениями.

Белый дом и Государственный департамент отказались от комментариев.

По данным американских чиновников, спецпосланник Трампа и иранский министр начали обмениваться текстовыми сообщениями во время ядерных переговоров между двумя странами в 2025-м. Они продолжали коммуницировать даже после ударов США по атомным объектам Ирана в июне, и, по словам чиновника США и двух собеседников, еще в октябре продолжали поддерживать связь относительно возможных ядерных переговоров.

Впоследствии Арагчи подтвердил телеканалу al-Jazeera, что общался с Уиткоффом и что возможная встреча сейчас обсуждается.

"Есть предложенные идеи, которые сейчас рассматриваются", – сказал чиновник.

Однако он подчеркнул, что Тегеран не будет вести переговоры под военными угрозами.

Глава МИД Ирана также заявил, что его страна готова, если США хотят снова попробовать использовать военную силу против Тегерана.

"Мы имеем более высокий уровень военной готовности, чем во время последней войны (речь идет о войне между Ираном и Израилем в июне 2025-го. – Ред.). Есть те, кто пытается втянуть Вашингтон в войну, чтобы продвинуть интересы Израиля", – утверждал Арагчи.

ОБНОВЛЕНО. Трамп объявил о введении новых вторичных тарифов против тех, кто работает с Ираном.