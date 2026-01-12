Протести в Ірані: Віткофф поговорив з головним дипломатом Тегерана

Глава МЗС Ірану заявив, що його країна готова, якщо США захочуть використати військову силу

Стів Віткофф (Фото: LUDOVIC MARIN / EPA)

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі зв'язався зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом на тлі погроз Дональда Трампа застосувати військову силу проти режиму Ісламської Республіки на підтримку протестів у країні. Про це написав ресурс Axios з посиланням на двох поінформованих співрозмовників, а згодом факт розмови підтвердив сам Арагчі.

Співбесідники заявили, що ця розмова, ймовірно, є спробою Ірану пом'якшити напруженість у відносинах зі США або принаймні виграти більше часу, перш ніж Трамп накаже вжити заходів для подальшого послаблення режиму.

Це спілкування є першим свідченням того, що прямий канал комунікації між Вашингтоном і Тегераном все ще відкритий, попри глухий кут у ядерних перемовинах та обмін погрозами між країнами.

Один зі співрозмовців, Арагчі та Віткофф обговорили можливість провести зустріч найближчими днями. Співбесідники не відповіли, чи спілкувалися вони телефоном або текстовими повідомленнями.

Білий дім та Державний департамент відмовились від коментарів.

За даними американських посадовців, спецпосланець Трампа та іранський міністр почали обмінюватися текстовими повідомленнями під час ядерних переговорів між двома країнами у 2025-му. Вони продовжували комунікувати навіть після ударів США по атомних об'єктах Ірану у червні, й, за словами посадовця США та двох співрозмовників, ще у жовтні продовжували підтримувати зв'язок стосовно можливих ядерних перемовин.

Згодом Арагчі підтвердив телеканалу al-Jazeera, що спілкувався з Віткоффом і що можлива зустріч зараз обговорюється.

"Є запропоновані ідеї, які зараз розглядаються", – сказав чиновник.

Однак він підкреслив, що Тегеран не вестиме переговори під військовими загрозами.

Глава МЗС Ірану також заявив, що його країна готова, якщо США хочуть знову спробувати використати військову силу проти Тегерана.

"Ми маємо вищий рівень військової готовності, ніж під час останньої війни (йдеться про війну між Іраном та Ізраїлем у червні 2025-го. – Ред.). Є ті, хто намагається втягнути Вашингтон у війну, щоб просунути інтереси Ізраїлю", – стверджує Арагчі.