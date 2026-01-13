"Остаточно та беззаперечно". Трамп оголосив нові вторинні мита проти Ірану

Президент США повідомив про нові 25% обмеження проти Ісламської Республіки на тлі протестів в країні

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження нових вторинних тарифів проти тих, хто працює з Іраном. Такий допис американський керівник опублікував у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп заявив, що з цього моменту будь-яка країна, яка веде бізнес з Ісламською Республікою сплачуватиме 25% мито за будь-які операції, що здійснюються зі США.

"Цей наказ є остаточним і беззаперечним", – зауважив глава Штатів.

Напередодні Трамп заявив, що Іран зв'язався зі США днем раніше й запропонував провести переговори щодо ядерної угоди.

"Ми можемо зустрітися з ними. Зустріч готується, але, можливо, нам доведеться вжити заходів через те, що відбувається, ще до зустрічі... але зустріч готується", – передає його слова журналістам медіа Axios.

Американський керівник також зазначав, що оцінює "дуже сильні варіанти" підтримки протестного руху в Ірані.

"Ми розглядаємо це питання дуже серйозно. Військові розглядають це питання. Ми розглядаємо дуже сильні варіанти. Ми ухвалимо рішення", – зауважував політик.

Водночас речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила 13 січня, що авіаудари "можуть бути одним із багатьох варіантів", які вивчаються президентом США.

З-поміж іншого, чиновниця зауважила: "Те, що ви чуєте публічно від іранського режиму, достатньо відрізняється від повідомлень, які адміністрація отримує приватно, і я думаю, що президент зацікавлений у вивченні цих повідомлень".

Раніше співрозмовники Axios заявили, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі зв'язувався зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом. Згодом це підтвердив і сам глава дипломатії Тегерану.