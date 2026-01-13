"Остаточно та беззаперечно". Трамп оголосив нові вторинні мита проти Ірану
Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження нових вторинних тарифів проти тих, хто працює з Іраном. Такий допис американський керівник опублікував у своїй соцмережі Truth Social.
Трамп заявив, що з цього моменту будь-яка країна, яка веде бізнес з Ісламською Республікою сплачуватиме 25% мито за будь-які операції, що здійснюються зі США.
"Цей наказ є остаточним і беззаперечним", – зауважив глава Штатів.
Напередодні Трамп заявив, що Іран зв'язався зі США днем раніше й запропонував провести переговори щодо ядерної угоди.
"Ми можемо зустрітися з ними. Зустріч готується, але, можливо, нам доведеться вжити заходів через те, що відбувається, ще до зустрічі... але зустріч готується", – передає його слова журналістам медіа Axios.
Американський керівник також зазначав, що оцінює "дуже сильні варіанти" підтримки протестного руху в Ірані.
"Ми розглядаємо це питання дуже серйозно. Військові розглядають це питання. Ми розглядаємо дуже сильні варіанти. Ми ухвалимо рішення", – зауважував політик.
Водночас речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила 13 січня, що авіаудари "можуть бути одним із багатьох варіантів", які вивчаються президентом США.
З-поміж іншого, чиновниця зауважила: "Те, що ви чуєте публічно від іранського режиму, достатньо відрізняється від повідомлень, які адміністрація отримує приватно, і я думаю, що президент зацікавлений у вивченні цих повідомлень".
Раніше співрозмовники Axios заявили, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі зв'язувався зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом. Згодом це підтвердив і сам глава дипломатії Тегерану.
- 10 січня президент США заявив, що його країна готова допомогти іранцям, які протестують проти чинного режиму в їхній країні. Водночас співрозмовники WSJ заявили, що в адміністрації Трампа провели попередні обговорення можливої атаки по Ісламській Республіці.
- Співбесідники Reuters розповіли, що Ізраїль перебуває у стані підвищеної готовності до будь-якого втручання США у справи Ірану.
- Станом на 11 січня було відомо про 116 загиблих під час протестів в Ірані, ще близько 2600 людей затримали.
- Директор Центру близькосхідних досліджень Семиволос пояснював у інтерв'ю LIGA.net, що існують позитивний та негативний для України сценарії розвитку протестів у Ірані.
