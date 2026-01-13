Трамп – іранцям: Захоплюйте державні інституції, я скасував всі зустрічі з чиновниками режиму

Глава Штатів прокоментував ситуацію в Ісламській Республіці на тлі затяжних протестів

Дональд Трамп (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Президент США Дональд Трамп закликав іранських протестувальників захоплювати державні органи та заявив, що скасував усі зустрічі з представниками Ісламської Республіки. Про це американський керівник написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Іранські патріоти, ПРОДОВЖУЙТЕ ПРОТЕСТУВАТИ – ЗАХОПЛЮЙТЕ СВОЇ ІНСТИТУЦІЇ!!! Запам'ятайте імена вбивць і насильників. Вони заплатять високу ціну. Я скасував усі зустрічі з іранськими чиновниками, доки безглузді вбивства протестувальників не ПРИПИНЯТЬСЯ", – сказав президент Штатів.

Трамп також заявив, що "допомога уже на підході", не навівши конкретики.

Тим часом американський телеканал CBS News написав: дані, які надходять з Ірану, свідчать про те, що репресії з боку режиму для придушення протестів могли бути набагато смертоноснішими, ніж повідомляли активісти, що перебувають за межами країни.

Двоє співрозмовників медіа, один з яких перебуває в Ісламській Республіці, заявили, що в країні загинуло щонайменше 12 000, а можливо й до 20 000 осіб.

Журналісти зауважили, що з'ясувати правду "надзвичайно складно" через обмеження іранським режимом інтернету та телефонного зв'язку. Медіа не змогло самостійно підтвердити вищезгадані цифри.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер зазначала, що за оцінкою уряду країни в Ірані могло бути вбито щонайменше 2000 людей.

"Я боюся, що ця цифра може виявитися значно вищою", – додала вона.