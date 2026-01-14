Bloomberg: Віткофф і Кушнер планують у січні знову поїхати до Путіна

У Білому домі заявляють, що зустріч із російським диктатором зараз офіційно не запланована

Джаред Кушнер і Стів Віткофф (Фото: ЕРА)

Спецпосланці президента США Стів Віткофф и Джаред Кушнер планують "у найближчому майбутньому" зустрітися в Росії з диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомили Bloomberg неназвані співрозмовники, знайомі із ситуацією.

За словами співрозмовників, зустріч може відбутися вже в січні. Однак плани ще не затверджені остаточно і терміни можуть бути зсунуті. Зокрема, через протести, що тривають в Ірані.

Водночас у Білому домі повідомили, що офіційно такої зустрічі зараз не заплановано. У Росії жодним чином не прокоментували інформацію.

Один зі співрозмовників зазначив: не зрозуміло, чи зацікавлений сам Путін у другій зустрічі з представниками США. І це він називає головною перешкодою на шляху до узгодження дати.

Інші співрозмовники розповіли, що спецпредставники США хочуть представити диктатору РФ останні проєкти планів про врегулювання війни проти України. Очікується також, що під час обговорень торкнуться теми гарантій безпеки для Києва від США і Європи, а також післявоєнного відновлення країни.