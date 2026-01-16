Умєров, Буданов та Арахамія їдуть до США на нові переговори

Представники України зустрінуться з американцями у Маямі стосовно двох ключових документів

Рустем Умєров (Фото: Ida Marie Odgaard / EPA)

Українська делегація матиме нові переговори у США щодо гарантій безпеки та відбудови країни, повідомила пані посол України у США Ольга Стефанішина.

За словами чиновниці, Київ продовжує активні консультації з Вашингтоном стосовно "майбутньої архітектури безпеки та довгострокового економічного розвитку" України.

Читайте також Світ у 2026 році: лідери думок Project Syndicate про політичні та економічні виклики

Стефанішина анонсувала, що 17 січня у Маямі, штат Флорида, відбудуться перемовини за участі секретаря Ради нацбезпеки та оборони Рустема Умєрова, глави Офісу президента Кирила Буданова та керівника фракції влади Слуга народу Давида Арахамії.

"Як наголосив президент Володимир Зеленський, ми працюємо над двома ключовими документами – угодами про гарантії безпеки та економічне процвітання України загальним обсягом до $800 млрд, які можуть підписати на Всесвітньому економічному форумі в Давосі", – пояснила посолка.

Вона додала, що делегація проводить новий візит до США, щоб доопрацювати домовленості з американськими партнерами, аби ті "максимально відповідали національним інтересам України".

Удень 16 січня Зеленський повідомив, що Україна сподівається на те. що під час нових перемовин у США "буде більше ясності" як стосовно документів, підготованих з Америкою, так і щодо відповіді РФ "на всю ту дипломатичну роботу, яка відбувалась".

Раніше президент заявляв, що надіється отримати російську реакцію на 20-пунктний проєкт мирного плану до того, як буде фіналізовано документи про гарантії безпеки та відбудову зі США.