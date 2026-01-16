Умеров, Буданов и Арахамия едут в США на новые переговоры
У украинской делегации будут новые переговоры в США относительно гарантий безопасности и восстановления страны, сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина.
По словам чиновницы, Киев продолжает активные консультации с Вашингтоном о "будущей архитектуре безопасности и долгосрочном экономическом развитии" Украины.
Стефанишина анонсировала, что 17 января в Майами, штат Флорида, состоятся переговоры с участием секретаря Совета нацбезопасности и обороны Рустема Умерова, главы Офиса президента Кирилла Буданова и руководителя фракции власти Слуга народа Давида Арахамии.
"Как подчеркнул президент Владимир Зеленский, мы работаем над двумя ключевыми документами – соглашениями о гарантиях безопасности и экономическом процветании Украины общим объемом до $800 млрд, которые могут подписать на Всемирном экономическом форуме в Давосе", – пояснила посол.
Она добавила, что делегация проводит новый визит в США, чтобы доработать договоренности с американскими партнерами, чтобы те "максимально соответствовали национальным интересам Украины".
Днем 16 января Зеленский сообщил, что Украина надеется на то, что во время новых переговоров в США "будет больше ясности" как относительно документов, подготовленных с Америкой, так и относительно ответа РФ "на всю ту дипломатическую работу, которая происходила".
Ранее президент заявлял, что надеется получить российскую реакцию на 20-пунктный проект мирного плана до того, как будут финализированы документы о гарантиях безопасности и восстановлении с США.
- Между тем 14 января президент США Трамп заявил, что это якобы Украина, а не Россия тормозит потенциальное соглашение о завершении войны. После этого премьер Польши отметил, что это РФ отказалась от американского мирного плана.
- Собеседники Bloomberg рассказали, что переговорщики Трампа Уиткофф и Кушнер планируют "в ближайшем будущем" встретиться с Путиным в России.
