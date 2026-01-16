Умеров, Буданов и Арахамия едут в США на новые переговоры

Представители Украины встретятся с американцами в Майами относительно двух ключевых документов

Рустем Умеров (Фото: Ida Marie Odgaard / EPA)

У украинской делегации будут новые переговоры в США относительно гарантий безопасности и восстановления страны, сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

По словам чиновницы, Киев продолжает активные консультации с Вашингтоном о "будущей архитектуре безопасности и долгосрочном экономическом развитии" Украины.

Стефанишина анонсировала, что 17 января в Майами, штат Флорида, состоятся переговоры с участием секретаря Совета нацбезопасности и обороны Рустема Умерова, главы Офиса президента Кирилла Буданова и руководителя фракции власти Слуга народа Давида Арахамии.

"Как подчеркнул президент Владимир Зеленский, мы работаем над двумя ключевыми документами – соглашениями о гарантиях безопасности и экономическом процветании Украины общим объемом до $800 млрд, которые могут подписать на Всемирном экономическом форуме в Давосе", – пояснила посол.

Она добавила, что делегация проводит новый визит в США, чтобы доработать договоренности с американскими партнерами, чтобы те "максимально соответствовали национальным интересам Украины".

Днем 16 января Зеленский сообщил, что Украина надеется на то, что во время новых переговоров в США "будет больше ясности" как относительно документов, подготовленных с Америкой, так и относительно ответа РФ "на всю ту дипломатическую работу, которая происходила".

Ранее президент заявлял, что надеется получить российскую реакцию на 20-пунктный проект мирного плана до того, как будут финализированы документы о гарантиях безопасности и восстановлении с США.