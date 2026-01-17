Украинская переговорная группа уже в США. Запланированы встречи с Уиткоффом и другими

Кирилл Буданов (Фото: ГУР)

Украинская переговорная группа прибыла в США, где обсудит гарантии безопасности и восстановления страны. Об этом сообщил глава офиса президента Кирилл Буданов.

Вместе с ним прибыли секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров и руководитель фракции Слуга народа Давида Арахамии. У украинской делегации запланированы встречи со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, а также с министром амии США Дэниелом Дрисколлом.

"В эти дни работаем с американскими партнерами над дальнейшим продвижением мирного процесса. Продолжим работу над достижением справедливого и устойчивого мира, а также гарантиями безопасности для Украины и согласованием следующих шагов", – отметил Умеров.

Перед этим посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила, что украинская делегация будет иметь новые переговоры в США. Состоятся они в Майами, штат Флорида.