Украинская переговорная группа уже в США. Запланированы встречи с Уиткоффом и другими
Украинская переговорная группа прибыла в США, где обсудит гарантии безопасности и восстановления страны. Об этом сообщил глава офиса президента Кирилл Буданов.
Вместе с ним прибыли секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров и руководитель фракции Слуга народа Давида Арахамии. У украинской делегации запланированы встречи со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, а также с министром амии США Дэниелом Дрисколлом.
"В эти дни работаем с американскими партнерами над дальнейшим продвижением мирного процесса. Продолжим работу над достижением справедливого и устойчивого мира, а также гарантиями безопасности для Украины и согласованием следующих шагов", – отметил Умеров.
Перед этим посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила, что украинская делегация будет иметь новые переговоры в США. Состоятся они в Майами, штат Флорида.
- 10 января Зеленский выразил надежду, что получить реакцию РФ по "20 пунктам" до согласования других вопросов с Трампом.
- 15 января Трамп заявил, что это якобы Украина затягивает завершение полномасштабной войны, а не Россия и якобы Зеленский не готов к подписанию соглашения. В Польше ему ответили, что виноват точно не президент Украины.
