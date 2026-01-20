Украину пригласили в Совет мира Трампа. Зеленский: Сложно представить нас вместе с Россией где-либо
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украину пригласили в Совет мира по урегулированию в секторе Газа, основанный руководителем США Дональдом Трампом. Об этом глава государства сообщил во время общения с медиа.
По словам президента Киев получил соответствующее приглашение – и над ним работают дипломаты.
Относительно того, что Трамп мог пригласить в этот Совет диктаторов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко, зеленский отметил, что Москва является врагом Украины, а Минск – ее союзником.
"Честно говоря, пока что для меня очень сложно представить, как мы с Россией можем быть вместе в том или ином Совете. И это не касается этого Совета Мира. Просто Россия – это про "совет войны". И Беларусь вместе с ними, а именно – режим Лукашенко", – подчеркнул Зеленский.
Создание Совета мира для Газы предусмотрено американским планом урегулирование войны между Израилем и террористической группировкой ХАМАС. Также Совет мира упоминается в 20-пунктный проекте мирного плана для завершения российско-украинской войны.
- 16 января собеседники FT сообщили, что Трамп предложил расширить Совет мира по Газе, добавив в него другие "горячие точки" – Украину и Венесуэлу. Часть из собеседников указали, что президент США рассматривает этот орган как "потенциальную замену ООН".
- Американский чиновник сообщил Bloomberg, что администрация Трампа хочет минимум $1 млрд от стран, которые стремятся получить постоянное место в Совете мира.
- Один из собеседников медиа заявил, что президент Франции Макрон не планирует принимать приглашение Трампа в Совет мира.
