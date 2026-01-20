Украину пригласили в Совет мира Трампа. Зеленский: Сложно представить нас вместе с Россией где-либо

Руководитель Украины прокомментировал потенциальное участие Киева в организации, в которую также могли пригласить Москву и Минск

Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew / EPA)

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украину пригласили в Совет мира по урегулированию в секторе Газа, основанный руководителем США Дональдом Трампом. Об этом глава государства сообщил во время общения с медиа.

По словам президента Киев получил соответствующее приглашение – и над ним работают дипломаты.

Относительно того, что Трамп мог пригласить в этот Совет диктаторов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко, зеленский отметил, что Москва является врагом Украины, а Минск – ее союзником.

"Честно говоря, пока что для меня очень сложно представить, как мы с Россией можем быть вместе в том или ином Совете. И это не касается этого Совета Мира. Просто Россия – это про "совет войны". И Беларусь вместе с ними, а именно – режим Лукашенко", – подчеркнул Зеленский.

Создание Совета мира для Газы предусмотрено американским планом урегулирование войны между Израилем и террористической группировкой ХАМАС. Также Совет мира упоминается в 20-пунктный проекте мирного плана для завершения российско-украинской войны.