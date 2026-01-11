The Times of Israel: Израиль планирует новое наступление в Газе в марте, но нужно согласие США
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разработала планы возобновления интенсивных военных операций в Газе в марте, включая наступление на город Газа с целью продвинуть демаркационную линию в направлении западной части анклава. Об этом сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на неназванного израильского чиновника и арабского дипломата.
Арабский дипломат считает, что операция не сможет состояться без поддержки США, которые все еще пытаются продвинуть шаткое перемирие, достигнутое в октябре 2025 года.
Хотя премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в прошлом месяце согласился сотрудничать в усилиях по продвижению прекращения огня, он не верит, что они будут успешными в разоружении ХАМАС, и поэтому поручил ЦАХАЛ подготовить план действий на случай непредвиденных обстоятельств, добавил собеседник.
В первый день прекращения огня, 10 октября, израильские войска отступили к "желтой линии", установив контроль примерно над 53% сектора Газа. Операция в Газе, запланированная на март, позволит Израилю увеличить этот процент, заявили израильский чиновник и арабский дипломат.
- 28 октября 2025 года Нетаньяху приказал армии немедленно нанести удары по сектору Газа в ответ на то, что ХАМАС открыл огонь по его силам.
- Axios писало, что премьер Израиля, вероятно, не согласовывал удар с Трампом, хотя пытался с ним связаться.
- 29 октября Израиль проинформировал, что начал возобновлять соблюдение режима прекращения огня в Газе после того, как армия нанесла авиаудары в течение ночи в ответ на нападение на его силы в городе Рафах.
