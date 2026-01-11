The Times of Israel: Ізраїль планує новий наступ у Газі в березні, але треба згода США

Операція не зможе відбутися без підтримки США, які все ще намагаються утримати перемир'я, пише медіа

Газа (Ілюстративне фото: Mohammed Saber/EPA)

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розробила плани відновлення інтенсивних військових операцій у Газі в березні, включно з наступом на місто Газа з метою просунути демаркаційну лінію у напрямку західної частини анклаву. Про це повідомило видання The Times of Israel із посиланням на неназваного ізраїльського посадовця та арабського дипломата.

Арабський дипломат вважає, що операція не зможе відбутися без підтримки США, які все ще намагаються просунути хитке перемир'я, досягнуте у жовтні 2025 року.

Хоча прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом минулого місяця погодився співпрацювати у зусиллях щодо просування припинення вогню, він не вірить, що вони будуть успішними у роззброєнні ХАМАС, і тому доручив ЦАХАЛ підготувати план дій на випадок непередбачених обставин, додав співрозмовник.

Першого дня припинення вогню, 10 жовтня, ізраїльські війська відступили до "жовтої лінії", встановивши контроль приблизно над 53% сектора Гази. Операція у Газі, запланована на березень, дасть змогу Ізраїлю збільшити цей відсоток, заявили ізраїльський чиновник та арабський дипломат.