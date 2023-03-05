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Если украинцам нужны истребители, они должны их получить – премьер-министр Латвии

Цей матеріал також доступний українською
05.03.2023, 16:37
Если украинцам нужны истребители, они должны их получить – премьер-министр Латвии - Фото
Кришьянис Кариньш (Фото - EPA)

Передача Украине истребителей – это только вопрос времени, такие самолеты нужны ВСУ, поэтому ВСУ их должны получить. Об этом заявил премьер-министр Латвии  Кришьянис Кариньш в интервью Spiegel.

"Не вижу причин, почему Запад не мог бы поставлять истребители. Если украинцам нужны истребители, они должны их получить", – сказал Кариньш.

Он также считает, что "поставка истребителей – это только вопрос времени".

"Мы хотим мира, но единственный путь к нему – это победа Украины. Для этого ей и необходимо наше оружие", – сказал премьер.

Кариньш отметил, что ситуация показала необходимость усиления мощностей оборонной промышленности Евросоюза, в частности, производства боеприпасов. 

Он подчеркнул, что Россия перевела свой ВПК в режим военной экономики и производит оружие и боеприпасы 24 часа в сутки, а в Европе их все еще производят "как в мирное время".

Кариньш призвал коллег по НАТО увеличить оборонные расходы и сказал, что Латвия в этом году выделяет на оборону более 2,5% своего ВВП, но ставит целью выход на уровень 3%, поскольку у нее как у "прифронтового" государства нет другого выбора. Он поддерживает предложение генсека НАТО Йенса Столтенберга о добровольном повышении странами НАТО оборонных расходов выше 2% от их ВВП.

"На уровне НАТО нужно обеспечить, чтобы все страны сначала достигли 2%, но стоит говорить о новой цели, например, в 2,5%", – сказал Кариньш.

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Сергій Бережний
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