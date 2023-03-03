У НАТО проблема: не все страны согласны существенно поднимать оборонные расходы – Spiegel

Хотя генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил о существенном увеличении оборонных бюджетов членов Альянса как о необходимости, не все страны НАТО готовы увеличивать военные расходы. Об этом сообщает Spiegel.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным издания, не все правительства стран НАТО позитивно восприняли призыв Столтенберга увеличить в ближайшие годы оборонные бюджеты выше ранее заявленной цели в два процента от ВВП.

Например, Канада, Италия, Бельгия и Нидерланды уже заявили, что не смогут позволить себе настолько значительное увеличение расходов на оборону. Из-за этого, пишет Spiegel, соответсвующее решение Альянса на саммите в Вильнюсе в июле выглядит маловероятным.

В частности, в середине февраля министр обороны Италии Гвидо Крозетто в письме к Столтенбергу утверждал, что "увеличение обязательств по инвестициям в оборону, которое отрицательно влияет на другие важные задачи правительства, может стать вызовом для общественных настроений", и призывал "ставить реалистичные цели".

Канада, в свою очередь, напоминает о своих крупных затратах на новые истребители F-35, которые повлияют на оборонную ситуацию только в долгосрочной перспективе. Канада, как и Германия, еще не достигла двухпроцентного уровня затрат на оборону.

Расходы Германии на оборону сейчас составляют около 1,5% ВВП, хотя уже в этом году их доля увеличится за счет закупок и поставок оружия Украине. Чтобы поднять ее до 2%, Германии нужно тратить на оборону не менее 65 млрд евро в год.

Spiegel предполагает, что увеличение оборонных расходов станет одним из проблемных и острых вопросов следующего саммита НАТО.

22 февраля посол Украины в Литве Петр Бешта заявил о планах Зеленского посетить саммит НАТО в Вильнюсе, который запланирован на июль 2023 года.

Читайте также: Генсек НАТО: Союзники решили — Украина вступит в Альянс, но потом. Надо остановить Путина

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.