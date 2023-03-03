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У Украины будет два-три типа истребителей, один основной – Резников

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2023, 11:22
У Украины будет два-три типа истребителей, один основной – Резников - Фото
Алексей Резников (Фото: EPA)

В Воздушных силах Вооруженных Сил Украины будет два-три типа западных самолетов, один тип будет основным. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью Bild.

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"Я уверен, что у нас будет два-три типа истребителей, будет одна основная птица", – сказал министр обороны.

Он добавил, что выбор основного самолета будет зависеть от того, какой тип наиболее всего подходит Украине.

"Это будет зависеть от того, какой из них лучше для Украины. Для наших аэродромов, для наших инженеров, для обслуживания", – сказал Резников

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Наталія Медведєва
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Алексей Резников война самолет авиация военная помощь
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