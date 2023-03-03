У Украины будет два-три типа истребителей, один основной – Резников
03.03.2023, 11:22
Алексей Резников (Фото: EPA)
В Воздушных силах Вооруженных Сил Украины будет два-три типа западных самолетов, один тип будет основным. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью Bild.
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"Я уверен, что у нас будет два-три типа истребителей, будет одна основная птица", – сказал министр обороны.
Он добавил, что выбор основного самолета будет зависеть от того, какой тип наиболее всего подходит Украине.
"Это будет зависеть от того, какой из них лучше для Украины. Для наших аэродромов, для наших инженеров, для обслуживания", – сказал Резников
- В начале февраля 2023 года Резников сказал, что партнеры дадут ВСУ тактическую авиацию, "обсуждается только тип истребителя".
- В начале весны Словакия готова передать Украине 10 истребителей МиГ-29.
- Новый президент Чехии выступил за передачу истребителей ВСУ, но "через полгода или позже", в Британии сказали примерно то же самое.
- Нидерланды и Дания открыты к идее предоставления Украине истребителей, США – пока нет.
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