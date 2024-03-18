В Румынии строят самую большую базу НАТО в Европе. Там будут жить 10 000 военных с семьями
В Румынии начали строить крупнейшую в Европе базу НАТО, на территории которой могут разместить до 10 000 военнослужащих и их семей. Об этом сообщает Euronews.
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Отмечается, что военный объект будет площадью 2800 гектаров и общий периметр составит 30 км. На базе могут постоянно проживать до 10 000 военнослужащих НАТО и членов их семей.
Предварительная стоимость строительства базы оценивается в 2,5 млрд евро.
База в уезде Констанца будет оборудована взлетно-посадочными полосами, ангарами для самолетов, объектами для хранения и размещения вооружения, горюче-смазочных материалов, тренажерами, школами, детскими садами, магазинами и больницей.
- 14 сентября 2023 года стало известно, что в Болгарии к 2025 году планируют построить базу НАТО стоимостью $55 млн.
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