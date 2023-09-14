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В Болгарии построят базу НАТО стоимостью $55 млн

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2023, 10:25
В Болгарии построят базу НАТО стоимостью $55 млн - Фото
Тодор Тагарев (Фото: ЕРА)

В Болгарии построят военную базу, на которой будет размещаться многонациональная боевая группа НАТО. Строительство планируют завершить к 2025 году, заявил министр обороны страны Тодор Тагарев. Его слова передает BTA.

Четкое место расположения военной базы еще не определено, но известно, что она будет находиться в регионе Ямбол на юго-востоке страны.

Проект предусматривает устройство казарм, складов для хранения техники и дорог. Примерная стоимость строительства составит около $55 млн.

Тагарев заявил, что большинство офицеров в многонациональной группе будут из Италии и эта группа будет выполнять оборонные функции в случае военной угрозы.

В настоящее время на американской военной базе в Ново-Село в Болгарии находится около 1000 военных Альянса. Министр обороны объяснил, что после строительства новой базы контингент НАТО в стране может возрасти до 1500 военнослужащих.

  • 8 августа 2023 начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов встретился с Тагаревым в Болгарии. Подробнее об этой встрече – здесь.
  • Минобороны Болгарии не исключает, что желание России расширить зону своего контроля и ее действия в Черном море могут привести к столкновению с НАТО в регионе.

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Милана Головань
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натоболгарияТодор Тагарев
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