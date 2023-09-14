У Болгарії побудують базу НАТО вартістю $55 млн

У Болгарії побудують військову базу, на якій розміщуватиметься багатонаціональна бойова група НАТО. Будівництво планують завершити до 2025 року, заявив міністр оборони країни Тодор Тагарєв. Його слова передає BTA.

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Чітке місце розташування військової бази ще не визначено, але відомо, що вона буде розміщена в регіоні Ямбол на південному-сході країни.

Проєкт передбачає облаштування казарм, складів для зберігання техніки та доріг. Орієнтовна вартість будівництва становить близько $55 млн.

Тагарєв заявив, що більшість офіцерів у багатонаціональній групі будуть з Італії й ця група виконуватиме оборонні функції у разі військової загрози.

Наразі на американській військовій базі у Ново-Село в Болгарії перебуває близько 1000 військових Альянсу. Міністр оборони пояснив, що після закінчення будівництва нової бази контингент НАТО у країні може зрости до 1500 військовослужбовців.

8 серпня 2023 року начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов зустрівся з Тагарєвим у Болгарії. Детальніше про цю зустріч – тут.

Міноборони Болгарії не виключає, що бажання Росії розширити зону свого контролю та її дії у Чорному морі можуть спричинити зіткнення з НАТО у регіоні.

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