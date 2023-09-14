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У Болгарії побудують базу НАТО вартістю $55 млн

Этот материал также доступен на русском
14.09.2023, 10:25
У Болгарії побудують базу НАТО вартістю $55 млн - Фото
Тодор Тагарєв (Фото: ЕРА)

У Болгарії побудують військову базу, на якій розміщуватиметься багатонаціональна бойова група НАТО. Будівництво планують завершити до 2025 року, заявив міністр оборони країни Тодор Тагарєв. Його слова передає BTA.

Чітке місце розташування військової бази ще не визначено, але відомо, що вона буде розміщена в регіоні Ямбол на південному-сході країни.

Проєкт передбачає облаштування казарм, складів для зберігання техніки та доріг. Орієнтовна вартість будівництва становить близько $55 млн.

Тагарєв заявив, що більшість офіцерів у багатонаціональній групі будуть з Італії й ця група виконуватиме оборонні функції у разі військової загрози.

Наразі на американській військовій базі у Ново-Село в Болгарії перебуває близько 1000 військових Альянсу. Міністр оборони пояснив, що після закінчення будівництва нової бази контингент НАТО у країні може зрости до 1500 військовослужбовців.

  • 8 серпня 2023 року начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов зустрівся з Тагарєвим у Болгарії. Детальніше про цю зустріч – тут.
  • Міноборони Болгарії не виключає, що бажання Росії розширити зону свого контролю та її дії у Чорному морі можуть спричинити зіткнення з НАТО у регіоні. 

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Мілана Головань
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НАТОболгаріяТодор Тагарєв
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