У Румунії будують найбільшу базу НАТО в Європі. Там житимуть 10 000 військових з родинами

Навчання армії США на авіабазі в Румунії (Фото: ЕРА/Robert Ghement)

У Румунії почали будувати найбільшу в Європі базу НАТО, на території якої зможуть розмістити до 10 000 військовослужбовців та їхніх сімей. Про це повідомляє Euronews.

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Зазначається, що військовий об'єкт матиме площу у 2800 гектарів і загальний периметр у 30 км. На базі зможуть постійно проживати до 10 000 військовослужбовців НАТО і членів їхніх сімей.

Попередня вартість будівництва бази оцінюється у 2,5 млрд євро.

База у повіті Констанца буде обладнана злітно-посадковими смугами, ангарами для літаків, об’єктами для зберігання та розміщення озброєння, паливно-мастильних матеріалів, тренажерами, школами, дитячими садками, магазинами та лікарнею.

Інфографіка: Euronews

14 вересня 2023 року стало відомо, що у Болгарії до 2025 року планують побудувати базу НАТО вартістю $55 млн.

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