Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) досліджують російські ракети, якими армія РФ 7 лютого 2024 року атакувала Україну. За попередньою інформацією, йдеться про використання ракети 3М22 "Циркон", про що свідчать маркування на частинах уламків, повідомив директор КНДІСЕ Олександр Рувін.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"За попередньою інформацією, дійсно маємо наявний факт використання ракети 3М22 "Циркон". Про це свідчить маркування на частинах та уламках, ідентифікація вузлів і деталей, особливості відповідного типу зброї. Ракета спрямовувалась у зону, де немає військових об’єктів, постраждала цивільна інфраструктура та мирні люди", — написав Рувін та пояснив, що 3М22 "Циркон" — протикорабельна гіперзвукова крилата ракета, прийнята на озброєння у РФ у січні 2023 року.

Уламок ймовірно ракети 3М22 "Циркон", знайдений на місці удару по Києву 7 лютого (Фото: відкриті джерела)

Росіяни заявляли про наступні характеристики:

→ дальність — 600-1500 км;

→ швидкість до вісім-дев'ять Мах;

→ маса бойової частини близько 300-400 кг,

→ довжина 8-10 м.

Загалом, як пояснив Рувін, у російських ракетах є деталі, які можуть застосовуватися одразу в кількох типах виробів, інші — вузли лише для конкретних зразків.

Схематична будова ракети 3М22 "Циркон" та виявлені уламки (Фото: скриншот з відео)

Директор Інституту відзначив, що у цьому випадку є елементи, які характерні саме для ракети типу 3М22 "Циркон" – специфічні маркування мають частини та уламки реактивного двигуна та рульових механізмів. За його словами, ракета складається з комплектуючих вузлів, що позначаються відповідним маркуванням 3Л22, 3В22. Тобто літера може відрізнятися, але загальне маркування для ракет — 3М22.

За словами Рувіна, на кількох уламках шляхом лазерного гравіювання та методом тиснення виконано надпис 3Л22, що свідчить про конкретний вузол з конкретного виробу.

Він також наголосив, що болти на рульових механізмах мають маркування у вигляді цифр 26, що є особливістю "Циркону". Зокрема, за його даними, інші маркування на уламках ракети вказують на дату виробництва її складових компонентів — кінець 2023-2024 роки, що означає, що ракета була зібрана нещодавно.

Водночас зауважив Рувін, мікроелектроніка мало збережена та практично не піддається аналізу через фізичні пошкодження. Наразі фахівці визначають склад металу з фрагментів корпусу ракети та термоізоляційних матеріалів. Він додав, що під час подальшого експертного дослідження всю можливу інформацію деталізують.

З самого ранку Росія завдавала масованої ракетно-дронової атаки по Україні.

ДСНС повідомила, що у багатоповерхівці в Голосіївському районі з-під завалів деблоковано тіло четвертої загиблої особи.19 людей отримали травми, евакуйовано 60 мешканців будинку, постраждалим надавали допомогу медики та психологи ДСНС, пише відомство.

Внаслідок ворожої атаки уламками ракети в столиці були пошкоджені дві високовольтні лінії. Частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії.

Під час масованої ракетно-дронової атаки по Україні російські загарбники поцілили по Миколаєву: унаслідок цього загинула людина, є постраждалі, також є руйнування.

Унаслідок масованої російської атаки у Києві загинуло троє людей, понад 10 постраждали у Голосіївському та Дніпровському районах.

Читайте також: Атака на Харків: Згоріла половина вулиці, 15 будинків більше немає. Загинула ціла родина — фото