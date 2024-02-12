Удар по Києву 7 лютого. Експертиза підтвердила – РФ використовувала гіперзвукові ракети "Циркон"
Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) досліджують російські ракети, якими армія РФ 7 лютого 2024 року атакувала Україну. За попередньою інформацією, йдеться про використання ракети 3М22 "Циркон", про що свідчать маркування на частинах уламків, повідомив директор КНДІСЕ Олександр Рувін.
"За попередньою інформацією, дійсно маємо наявний факт використання ракети 3М22 "Циркон". Про це свідчить маркування на частинах та уламках, ідентифікація вузлів і деталей, особливості відповідного типу зброї. Ракета спрямовувалась у зону, де немає військових об’єктів, постраждала цивільна інфраструктура та мирні люди", — написав Рувін та пояснив, що 3М22 "Циркон" — протикорабельна гіперзвукова крилата ракета, прийнята на озброєння у РФ у січні 2023 року.
Росіяни заявляли про наступні характеристики:
→ дальність — 600-1500 км;
→ швидкість до вісім-дев'ять Мах;
→ маса бойової частини близько 300-400 кг,
→ довжина 8-10 м.
Загалом, як пояснив Рувін, у російських ракетах є деталі, які можуть застосовуватися одразу в кількох типах виробів, інші — вузли лише для конкретних зразків.
Директор Інституту відзначив, що у цьому випадку є елементи, які характерні саме для ракети типу 3М22 "Циркон" – специфічні маркування мають частини та уламки реактивного двигуна та рульових механізмів. За його словами, ракета складається з комплектуючих вузлів, що позначаються відповідним маркуванням 3Л22, 3В22. Тобто літера може відрізнятися, але загальне маркування для ракет — 3М22.
За словами Рувіна, на кількох уламках шляхом лазерного гравіювання та методом тиснення виконано надпис 3Л22, що свідчить про конкретний вузол з конкретного виробу.
Він також наголосив, що болти на рульових механізмах мають маркування у вигляді цифр 26, що є особливістю "Циркону". Зокрема, за його даними, інші маркування на уламках ракети вказують на дату виробництва її складових компонентів — кінець 2023-2024 роки, що означає, що ракета була зібрана нещодавно.
Водночас зауважив Рувін, мікроелектроніка мало збережена та практично не піддається аналізу через фізичні пошкодження. Наразі фахівці визначають склад металу з фрагментів корпусу ракети та термоізоляційних матеріалів. Він додав, що під час подальшого експертного дослідження всю можливу інформацію деталізують.
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