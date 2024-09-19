КНДР испытала новую баллистическую ракету, способную нести боеголовку весом 4,5 тонны
Северная Корея заявила, что 18 сентября провела испытание новой баллистической ракеты Hwasongpho-11-Da-4.5, способной нести сверхбольшую боеголовку весом 4,5 тонны. Об этом сообщает северокорейское государственное информагентство KCNA.
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Сообщается, что целью тестирования ракеты Hwasongpho-11-Da-4.5, которое проводилось ракетным управлением КНДР, было проверить точность поражения цели на расстоянии 320 км и мощность ее сверхбольшой боевой части.
Также в этот же день состоялось испытание другой стратегической крылатой ракеты с существенно улучшенными характеристиками, однако детали и название этой ракеты не раскрываются.
Диктатор КНДР Ким Чен Ын выразил удовлетворение результатами испытания.
- На сегодняшний день известно, что РФ использует северокорейскую баллистику KN-23 и снаряды.
- Буданов считает, что в 2025 году россиян ожидают финансово-экономические проблемы и недобор в армию.
- Начальник ГУР Буданов сообщил: россияне увеличили производство средств поражения – "в несколько раз" производят больше авиационных бомб, а также "значительно продвинулись в количестве производства" ракет "Искандер-М", но в других вооружениях ситуация сильно не изменилась.
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