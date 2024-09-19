КНДР испытала новую баллистическую ракету, способную нести боеголовку весом 4,5 тонны

Северная Корея провела тестирование ракеты Hwasongpho-11-Da-4.5 для проверки точности поражения на 320 км и мощности боевой части

Запуск баллистической ракеты (Фото: KNCA)

Северная Корея заявила, что 18 сентября провела испытание новой баллистической ракеты Hwasongpho-11-Da-4.5, способной нести сверхбольшую боеголовку весом 4,5 тонны. Об этом сообщает северокорейское государственное информагентство KCNA.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Сообщается, что целью тестирования ракеты Hwasongpho-11-Da-4.5, которое проводилось ракетным управлением КНДР, было проверить точность поражения цели на расстоянии 320 км и мощность ее сверхбольшой боевой части.

Также в этот же день состоялось испытание другой стратегической крылатой ракеты с существенно улучшенными характеристиками, однако детали и название этой ракеты не раскрываются.

Диктатор КНДР Ким Чен Ын выразил удовлетворение результатами испытания.

Фото: KNCA

Фото: KNCA

Читайте также: "Снабжение несопоставимо ни с чем". Буданов раскрыл главного союзника России, это КНДР