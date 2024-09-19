КНДР протестувала нову балістичну ракету, здатну нести боєголовку вагою 4,5 тонни – фото
Північна Корея заявила, що 18 вересня провела випробування нової балістичної ракети Hwasongpho-11-Da-4.5, яка здатна нести надвелику боєголовку вагою 4,5 тонни. Про це повідомляє північнокорейське державне інформагентство KCNA.
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Повідомляється, що метою тестування ракети Hwasongpho-11-Da-4.5, яке проводилося ракетним управлінням КНДР, було перевірити точність ураження цілі на відстані 320 км та потужність її надвеликої бойової частини.
Також в цей день відбулося випробування іншої "стратегічної крилатої ракети з істотно покращеними характеристиками", проте деталі та назва цієї ракети не були розкриті.
Диктатор КНДР Кім Чен Ин висловив задоволення результатами випробування.
- На сьогодні відомо, що РФ використовує північнокорейську балістику KN-23 і снаряди.
- Буданов вважає, що у 2025 році на росіян очікують фінансово-економічні проблеми й недобір в армію.
- Начальник ГУР Буданов повідомив: росіяни збільшили виробництво засобів ураження – "у кілька разів" роблять більше КАБів, а також "значно просунулися у кількості виробництва" ракет "Іскандер-М", але в інших озброєннях ситуація сильно не змінилася.
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