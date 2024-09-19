КНДР протестувала нову балістичну ракету, здатну нести боєголовку вагою 4,5 тонни – фото

Північна Корея провела тестування ракети Hwasongpho-11-Da-4.5 для перевірки точності ураження на 320 км та потужності бойової частини

Запуск балістичної ракети (Фото: KNCA)

Північна Корея заявила, що 18 вересня провела випробування нової балістичної ракети Hwasongpho-11-Da-4.5, яка здатна нести надвелику боєголовку вагою 4,5 тонни. Про це повідомляє північнокорейське державне інформагентство KCNA.

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Повідомляється, що метою тестування ракети Hwasongpho-11-Da-4.5, яке проводилося ракетним управлінням КНДР, було перевірити точність ураження цілі на відстані 320 км та потужність її надвеликої бойової частини.

Також в цей день відбулося випробування іншої "стратегічної крилатої ракети з істотно покращеними характеристиками", проте деталі та назва цієї ракети не були розкриті.

Диктатор КНДР Кім Чен Ин висловив задоволення результатами випробування.

Фото: KNCA

Фото: KNCA

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