Росія вдарила по Україні 138 дронами. Основний напрямок – Донецька область

Атака по Сумській області (Фото: t.me/kobzarartemsn)

У ніч проти 16 червня Росія атакувала Україну 138 дронами з яких вдалося знешкодити 125 БпЛА. Про це повідомили Повітряні сили України.

Основний напрямок удару – Донецька область.

Ворог запускав дрони з напрямків міст Брянськ, Курськ, Орел та Шаталове. Станом на 08:00 збито 84 БпЛА та ще 41 був локаційно втрачений або подавлений засобами радіоелектронної боротьби.

Зафіксовано влучання у 10 локаціях, ще у восьми впали збиті БпЛА або їх уламки.

У Києві через ворожу атаку постраждала одна людина – вона в тяжкому стані, повідомив очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Наслідки від російських ударів зафіксовані у Дніпровському і Дарницькому районах столиці.

В області також є постраждалий, повідомив голова ОВА Микола Калашник. 60-річний мешканець Обухівського району отримав різані рани руки та обличчя, медики надали потрібну допомогу на місці. Також пошкоджені чотири приватні будинки, господарчі споруди та автомобіль.

В Київській області працювали сили ППО, є також збиті ворожі цілі.

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що за добу в регіоні загинули шестеро осіб, ще четверо були поранені.

В Запорізькій області поранено 46-річного чоловіка внаслідок атаки на Магдалинівку, повідомив голова ОВА Іван Федоров. Загалом за минулу добу ворог завдав 426 ударів по 14 населених пунктах регіону.

Також росіяни атакували Суми, повідомив міський голова Артем Кобзар. У місті зафіксовані два влучання внаслідок яких вибито вікна в будинках. В одному зі старостинських округів Сумської громади пошкоджено чотири приватні будинки. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Фото: Сумська ОВА