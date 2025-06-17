Войска РФ ударили "шахедами" по Одессе. Пострадали пять человек, среди них ребенок – фото
Россия 17 июня утром атаковала дронами в Одессу. В результате удара возникли пожары, есть разрушения и пять пострадавших, среди которых ребенок, сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
По его данным, атака дронов на Одессу была массированной.
В результате вражеского удара в городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры. Речь идет о жилых домах, инклюзивном центре и дошкольном заведении, гараже.
"Есть пострадавшие. Информация об их количестве уточняется", – добавил Кипер.
Около 06:17 Кипер уточнил, что известно о по меньшей мере пятерых раненых из-за российской атаки. Среди них ребенок.
Позже глава сообщил, что по состоянию на 6:30 в медицинские учреждения госпитализированы 13 человек. Под завалами могут находиться люди.
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