Войска РФ ударили "шахедами" по Одессе. Пострадали пять человек, среди них ребенок – фото

В результате российского удара в городе есть разрушение, пожары и повреждение гражданской инфраструктуры

Последствия атаки РФ (Фото: t.me/odeskaODA)

Россия 17 июня утром атаковала дронами в Одессу. В результате удара возникли пожары, есть разрушения и пять пострадавших, среди которых ребенок, сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его данным, атака дронов на Одессу была массированной.

В результате вражеского удара в городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры. Речь идет о жилых домах, инклюзивном центре и дошкольном заведении, гараже.

"Есть пострадавшие. Информация об их количестве уточняется", – добавил Кипер.

Около 06:17 Кипер уточнил, что известно о по меньшей мере пятерых раненых из-за российской атаки. Среди них ребенок.

Позже глава сообщил, что по состоянию на 6:30 в медицинские учреждения госпитализированы 13 человек. Под завалами могут находиться люди.

Последствия (Фото: t.me/odeskaODA)

Последствия (Фото: t.me/odeskaODA)

Последствия (Фото: t.me/odeskaODA)

Последствия (Фото: t.me/odeskaODA)