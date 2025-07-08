Сырский настаивает на возвращении позиций и удержании Курской и Белгородской области РФ
Главный командующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский подчеркнул важность восстановления позиций и удержания территорий в Курской и Белгородской областях России. Об этом он заявил на заседании Ставки верховного главнокомандующего.
По его словам, украинские силы продолжают связывать значительную группировку противника в приграничной зоне, и врагу там не будет покоя.
Также на совещании обсуждалось наращивание и совершенствование беспилотного компонента обороны.
Сирский уточнил, что речь идет как о защите тыловых городов, так и о сдерживании вражеских штурмов на передовой и нанесении ударов DeepStrike по территории России.
"Держу под контролем развитие направления дронов-перехватчиков. Формируются новые экипажи, обучаются летчики. Армии нужно как можно больше таких высокотехнологичных БПЛА", – добавил Сырский.
Генерал также доложил о ситуации на фронте, в первую очередь на самых горячих направлениях – это, в частности, Покровское, Лиманское, Новопавловское, Северо-Слобожанское.
- 21 мая Генеральный штаб опроверг заявления представителей России, что в Курской области якобы закончились боевые действия.
- 22 июня Сирский сообщилчто ВСУ контролируют около 90 кв. км территории Глушковского района Курской области.