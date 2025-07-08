Сырский настаивает на возвращении позиций и удержании Курской и Белгородской области РФ

По словам главнокомандующего, ВСУ продолжают сковывать значительную группировку россиян в приграничной зоне

Александр Сырский (Фото: Facebook)

Главный командующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский подчеркнул важность восстановления позиций и удержания территорий в Курской и Белгородской областях России. Об этом он заявил на заседании Ставки верховного главнокомандующего.

По его словам, украинские силы продолжают связывать значительную группировку противника в приграничной зоне, и врагу там не будет покоя.

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Также на совещании обсуждалось наращивание и совершенствование беспилотного компонента обороны.

Сирский уточнил, что речь идет как о защите тыловых городов, так и о сдерживании вражеских штурмов на передовой и нанесении ударов DeepStrike по территории России.

"Держу под контролем развитие направления дронов-перехватчиков. Формируются новые экипажи, обучаются летчики. Армии нужно как можно больше таких высокотехнологичных БПЛА", – добавил Сырский.

Генерал также доложил о ситуации на фронте, в первую очередь на самых горячих направлениях – это, в частности, Покровское, Лиманское, Новопавловское, Северо-Слобожанское.