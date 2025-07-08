Сирський наголосив на відновленні позицій та утриманні територій на Курщині та Білгородщині РФ

За словами головнокомандувача, ЗСУ продовжують сковувати у прикордонні значне угруповання росіян

Олександр Сирський (Фото: Facebook)

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський наголосив на відновленні позицій та утриманні територій у Курській та Білгородській областях Росії. Про це він заявив на засіданні Ставки верховного головнокомандувача.

За його словами, українські сили продовжують сковувати значне угруповання противника в прикордонні, і ворог не матиме там спокою.

Читайте також ССО знищили групу росіян на Курському напрямку – відео

Також на Ставці обговорили нарощення й удосконалення безпілотної складової оборони.

Сирський уточнив, що йдеться як про захист тилових міст, так і про стримування ворожих штурмів на передовій та завдання ударів DeepStrike по території Росії.

"Тримаю на контролі розвиток напрямку дронів-перехоплювачів. Формуються нові екіпажі, навчаються винищувачі. Війську потрібно якомога більше таких високотехнологічних БпЛА", – додав Сирський.

Генерал також доповів про ситуацію на фронті, насамперед на найбільш гарячих напрямках – це зокрема Покровський, Лиманський, Новопавлівський, Північно-Слобожанський.