Сирський наголосив на відновленні позицій та утриманні територій на Курщині та Білгородщині РФ
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський наголосив на відновленні позицій та утриманні територій у Курській та Білгородській областях Росії. Про це він заявив на засіданні Ставки верховного головнокомандувача.
За його словами, українські сили продовжують сковувати значне угруповання противника в прикордонні, і ворог не матиме там спокою.
Також на Ставці обговорили нарощення й удосконалення безпілотної складової оборони.
Сирський уточнив, що йдеться як про захист тилових міст, так і про стримування ворожих штурмів на передовій та завдання ударів DeepStrike по території Росії.
"Тримаю на контролі розвиток напрямку дронів-перехоплювачів. Формуються нові екіпажі, навчаються винищувачі. Війську потрібно якомога більше таких високотехнологічних БпЛА", – додав Сирський.
Генерал також доповів про ситуацію на фронті, насамперед на найбільш гарячих напрямках – це зокрема Покровський, Лиманський, Новопавлівський, Північно-Слобожанський.
- 21 травня Генштаб спростував заяви представників Росії, що на Курщині нібито закінчилися бойові дії.
- 22 червня Сирський повідомив, що ЗСУ контролюють близько 90 кв. км території Глушковського району Курської області.